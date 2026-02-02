Ludovic Orban îi ia apărarea lui Ilie Bolojan: Opoziția din PNL este inexplicabilă logic

x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Feb 2026   •   20:30
Opoziția la Bolojan din PNL este inexplicabilă logic, spune, luni, fostul lider PNL, Ludovic Orban, deoarece „după dezastrul din alegerile prezidențiale, partidul i-a cerut lui Bolojan să preia conducerea partidului la parlamentare.Și imaginea lui a fost cea care a salvat PNL de la un nou dezastru”.

Orban scrie pe Facebook faptul că Bolojan a fost ales președinte al PNL fără contracandidat în 12 iulie 2025, de șase luni. În această perioadă, spune Orban, Bolojan a condus partidul la victorie în alegerile pentru Primăria Capitalei, deși unii dintre cei care i se opun „au făcut tot ce este posibil ca să împiedice desemnarea lui Ciprian CIucu și apoi s-au făcut că fac campanie”.

„A fost învestit în funcția de premier în 23 iunie, de 7 luni. În scurta perioadă de conducere a guvernului a reușit să readucă România pe linia de plutire. Sunt semne vizibile că lucrurile merg în direcția bună. Și asta în condițiile în care de 4 luni PSD, fără niciun motiv serios, blochează măsurile de restructurare administrativă și dau în Bolojan de dimineața până seara. Reducerea deficitului bugetar sub 6% din PIB fără nicio nouă creștere de taxe, impozite sau contribuții și reluarea creșterii economice sunt obiective fundamentale ale premierului pentru anul 2026. Aceste obiective sunt realizabile. Cu o condiție. Să fie susținut de coaliție și, mai ales, de PNL, ca să aibă autoritatea necesară pentru a se putea impune în relația complicată cu PSD. Manevrele subterane, atacurile prin proxy, coordonarea cu atacurile PSD, alimentarea permanentă a mass-media pro PSD cu muniție din interiorul PNL, băgarea dihoniei în grupurile parlamentare sunt acțiuni care fac rău nu numai lui Ilie Bolojan. Fac rău coaliției, fac rău României și fac rău, în ultimă instanță, PNL”, scrie Ludovic Orban.

Acesta afirmă că simte că partidul este „la o răscruce de drumuri”, că membrii partidului au de ales între a transforma partidul într-un „psd mai mic” sau a hotărî o strategie prin care Partidul Național Liberal să își regăsească identitatea, „să redevină pilonul de dreapta al democrației românești și să recâștige încrederea oamenilor”.

