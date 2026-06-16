Ludovic Orban îl somează pe Nicușor Dan: De ce nu folosește voturile pentru un Guvern reformist?

„Partidul Național Liberal a hotărât în forurile statutare, în mod democratic, cu o majoritate largă, că nu susține învestirea unui guvern condus de premierul desemnat. Din acest moment, Veștea este premierul nimănui. Președintele Nicușor Dan trebuie să revoce de urgență mandatul acordat lui Adrian Veștea, dacă mai are vreo urmă de decență și de respect pentru democrație, pentru litera și spiritul constituției și pentru românii care l-au votat la alegerile prezidențiale”, a scris Ludovic Orban, într-o postare pe Facebook.

Orban a precizat că Nicușor Dan ar trebui să susțină o nouă rundă de consultări cu partidele politice pentru a găsi o soluție care să ducă la depășirea crizei politice provocate de PSD.

Acesta mai spune că președintele l-a asigurat pe Veștea că există majoritatea pentru învestirea unui guvern. Această teoretică majoritate nu se poate realiza decât dacă se bazează pe posibilitatea de a determina votul a 40,50 de parlamentari din zona SOS, POT pentru învestirea guvernului, consideră Ludovic Orban.

„Pun și eu o întrebare. Nu retorică. Dacă există posibilitatea de a obține aceste voturi pentru învestirea unui guvern, de ce Nicușor Dan nu folosește aceste voturi pentru învestirea unui guvern reformist PNL, USR, UDMR, ci preferă să forțeze un guvern PSD condus de un premier marionetă?”, a întrebat retoric fostul premier și totodată fost consilier prezidențial.

Ludovic Orban a fost premier din partea PNL al țării din noiembrie 2019 până în decembrie 2020, când Guvernul său a căzut în urma unei moțiuni de cenzură inițiată de PSD și UDMR.

Orban a fost președintele PNL din 2017 până în 2021, dar și consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan, părăsind această funcție cu 8 luni în urmă.

Reamintim că, duminică dimineața, Nicușor Dan a anunțat învestirea lui Veștea în funcția de premier, decizie pe care președintele spune că a luat-o în urma fostelor consultări de la Cotroceni susținute alături de partide pentru învestirea lui Eugen Tomac. Cu toate acestea, decizia de a-l numi pe Veștea în funcția de premier a creat o scindare în rândul PNL, mai ales pentru că nu au existat cu membrii din conducerea partidului.

(sursa: Mediafax)