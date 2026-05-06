Ludovic Orban nu vede nicio schimbare la PSD: E același partid corupt și retrograd care a aruncat țara în criză

„De altfel, chiar înainte de declarațiile lui Nicușor Dan, USR a luat decizia în unanimitate să nu mai colaboreze cu PSD la guvernare, iar PNL a luat o decizie similară. Și își vor menține aceste puncte de vedere, aceste decizii, chiar și la consultările cu Nicușor Dan, acestea sunt poziții oficiale adoptate de forul statutar al partidelor”, a declarat Ludovic Orban.

„Președintele greșește grav dacă își imaginează că PSD este un partid pro-european. PSD nu este un partid pro-european, pro-occidental, pro-democratic. PSD este un partid retrograd de sorginte comunistă, corupt până în măduva oaselor și care a blocat toate reformele în actuala coaliție, călcând în picioare protocolul și colaborând în secret în Parlament cu AUR și cu celelalte formațiuni”, a spus Orban.

În opinia acestuia, soluția politică trebuie să respecte cadrul constituțional, iar PSD ar trebui să își asume guvernarea.

„Rezolvarea e foarte simplă, constituțional și în litera și în spiritul Constituției. PSD a depus o moțiune de cenzură împreună cu AUR, a reușit să demită guvernul, demonstrând că are o majoritate parlamentară. PSD trebuie să-și asume răspunderea guvernamentală”, a afirmat Orban.

El a adăugat că desemnarea unui premier din partea PSD este „perfect constituțională” și a susținut că refacerea actualei coaliții este puțin probabilă.

„Repet, PSD a depus o moțiune de cenzură în care a dărâmat un guvern care avea o anumită componență. Refacerea acestei componențe a coaliției mi se pare puțin probabilă, dacă nu chiar imposibilă. Ca atare PSD trebuie să-și asume răspunderea guvernamentală”, a precizat acesta.

În final, acesta a spus că, în cazul în care PSD nu reușește să formeze o majoritate, soluția ar putea fi revenirea la o coaliție formată din PNL, USR și UDMR, deoarece votul parlamentarilor se poate schimba la a doua încercare de învestire a Guvernului.

