Manole neagă un conflict cu magistrații pentru banii de pensii

„Nu are o cheie partinică, nici propunerea noastră, nici modul în care va fi finanțată, nici de antagonizarea unor clase sociale și așa mai departe”, a spus Manole, într-o intervenție la B1 TV, subliniind că pachetul de solidaritate reprezintă un sprijin pentru peste 3 milioane de familii afectate de condițiile economice actuale.

Potrivit ministrului, pachetul prevede acordarea unui sprijin financiar pentru pensionari, diferențiat în funcție de nivelul pensiei.

„Pentru pensii de până la 1.500 de lei vom acorda un sprijin de 1.000 de lei în două tranșe egale, câte 500 de lei. Pentru pensionarii care au pensii între 1.500 și 2.000 de lei sprijinul este tot în două tranșe egale de câte 400 de lei, adică 800 de lei în total. Iar pentru pensionarii care au pensii între 2.000 și 3.000 de lei sprijinul este în sumă de 600 de lei în două tranșe de 300 de lei”, explică Florin Manole.

În ceea ce privește sprijinul pentru copii, ministrul a spus: „În primul rând copii cu dizabilități, aici avem mai multe praguri de venituri, dar exemplul pe care l-am folosit cel mai des este că vom crește, de exemplu, pentru copii care au cele mai mici beneficii, 80 de lei pe lună. Vom crește până aproape de 200 de lei pe lună sprijinul”.

Legat de familiile monoparentale, Manole explică: „ De cele mai multe ori este vorba de mame care au unu, doi, trei copii în îngrijire. Și aici vom avea o creștere consistentă în procent pentru că ele sunt foarte mici, dar e vorba de 50, 100, 150 de lei pe lună în funcție de numărul de copii. Adică o mamă cu un copil va primi 50 de lei în plus după aceste modificări, cu 2 copii va primi 100 de lei în plus și tot așa”.

Acesta a mai amintit și politic a tichetului de gradiniță: „Este o politică publică mai veche în care se acordă un sprijin, acum cuantumul său este dacă nu mă înșel de 133 de lei pe lună. Aici mergem aproape de o dublare a acestui sprijin. Este vorba de un sprijin care se acordă exclusiv în perioada grădiniței, adică în lunile de grădiniță și este condiționat de prezența la grădiniță”.

„Pachetul social este în integralitate acceptat. CASS pentru mame a fost dintotdeauna în același pachet, iar pachetul acesta va fi adoptat în integralitate”, mai susține Manole.

(sursa: Mediafax)