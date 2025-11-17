Maria Grapini îl pune pe Ilie Bolojan în fața întrebărilor-cheie: „Guvernul nu poate trece cu vederea sărăcia extremă și costurile uriașe la energie”

În mesajul adresat premierului, Grapini subliniază că România are prețuri la energie de 2–3 ori mai mari decât țările din Vestul Europei, ceea ce riscă să lase milioane de oameni în frig. Ea amintește că, la nivel european, a introdus un amendament care interzice deconectarea persoanelor vulnerabile de la energia electrică și îl întreabă direct pe Ilie Bolojan dacă această categorie a fost definită clar în România și cum va fi protejată populația.

Totodată, europarlamentarul atrage atenția asupra statisticilor dramatice: 25% dintre români trăiesc în sărăcie, iar 65% suferă lipsuri materiale severe, conform INS — cea mai gravă situație din întreaga Uniune Europeană.

Grapini critică și pachetele de măsuri prezentate de Guvern, considerând că acestea nu sprijină economia reală și afectează grav IMM-urile. Ea solicită premierului răspunsuri punctuale privind reducerea costurilor la energie pentru industrie, programele viitoare pentru startup-uri și IMM-uri, respectarea legislației privind plățile întârziate și soluțiile pentru criza locuințelor destinate tinerilor.