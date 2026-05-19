Explozie în PNL! Alin Tișe atacă dur: „România se prăbușește când își alungă antreprenorii”

Alin Tișe, mesaj tranșant pentru PNL și clasa politică: „Antreprenorii sunt dreapta productivă a țării”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a publicat un mesaj amplu despre rolul antreenorilor în economia României și despre relația dintre mediul de afaceri și clasa politică. Liberalul vorbește despre nevoia de susținere a celor care creează locuri de muncă, investesc și susțin economia, dar și despre ruptura tot mai mare dintre PNL și electoratul de dreapta.

Într-o postare cu puternic impact politic și economic, Alin Tișe susține că prosperitatea unei țări depinde direct de sănătatea mediului de afaceri și de capacitatea antreenorilor de a construi și investi pe termen lung.

Alin Tișe: „Antreprenorii nu trăiesc din combinații”

Liderul CJ Cluj critică percepția negativă pe care mulți români o au despre oamenii de afaceri. Potrivit acestuia, în spațiul public persistă ideea că succesul financiar este automat asociat cu fraude sau „combinații”.

„De câte ori nu ați auzit fraza următoare: «uite și la asta ce mașină sau casă are! Sigur face el ceva furăciune, de unde se îmbogățește… Din muncă cinstită nu putea face asemenea avere. Sigur fură el de undeva!»”, a transmis Alin Tișe.

Acesta a explicat că un antreprenor autentic nu trăiește din „șmecherii”, ci din muncă, risc și investiții asumate.

„Oamenii de afaceri din România sunt considerați de către cei mai mulți români ca fiind «afaceriști», în sensul a ceva dubios. Ce trebuie să se știe este faptul că un om de afaceri adevărat nu face «combinații», nu trăiește din șmecherii și portițe legale, ci din muncă la vedere și risc asumat. Construiește, investește și angajează.”

Alin Tișe a insistat asupra faptului că mediul privat este cel care susține, în realitate, funcționarea statului și plata salariilor sau a pensiilor.

„Pe munca lui se sprijină salariile de la stat, pensiile părinților noștri și, deseori, visele copiilor noștri. Pe forța lui se clădește economia, care ne ține pe toți să plutim deasupra apei.”

Critici la adresa politicienilor fără experiență în mediul privat

În mesajul său, Alin Tișe îi critică dur pe politicienii care nu au avut niciodată contact direct cu realitățile mediului antreprenorial.

Președintele Consiliului Județean Cluj consideră că mulți dintre cei aflați la conducerea țării nu înțeleg dificultățile unui antreenor, pentru că nu au fost nevoiți să gestioneze salarii, taxe, facturi sau perioade dificile din punct de vedere financiar.

„Politicienii care nu au simțit niciodată greutatea unor salarii plătite din buzunarul propriu, care nu au trăit nopțile albe dintre un termen de plată și o factură neîncasată, nu pot înțelege bătăile inimii unui antreprenor. Ei doar își imaginează. Nu ar trebui lăsați să conducă astfel de oameni.”

Mesajul vine într-un moment în care relația dintre mediul de afaceri și clasa politică este tot mai tensionată, iar antreprenorii reclamă presiunea fiscală, birocrația și lipsa de predictibilitate economică.

„Profitul nu este un păcat”

Alin Tișe susține că succesul economic și profitul au fost transformate în motive de suspiciune în România, deși acestea reprezintă motorul oricărei economii funcționale.

„Și da, profitul nu este un păcat. Profitul este semnul că o afacere respiră, că angajații sunt plătiți, că impozitele sunt achitate și că roata economiei se învârte.”

Liberalul avertizează că discreditarea antreprenorilor și a celor care creează locuri de muncă poate avea efecte grave asupra dezvoltării economice.

„A-l discredita și umili pe cel care creează locuri de muncă e ca și cum ai scuipa în fântâna din care bei apă.”

Potrivit lui Alin Tișe, o țară fără afaceri puternice și curate riscă să intre într-un blocaj economic profund.

„O țară fără afaceri curate și profitabile e o țară cu motorul gripat. Cu cât mediul de afaceri respiră mai bine, cu atât respirația țării devine mai adâncă. Cu cât antreprenorii se ridică, cu atât națiunea se ridică odată cu ei.”

„Țările se prăbușesc când își alungă antreprenorii”

În partea finală a mesajului său, Alin Tișe vorbește despre conceptul de „dreaptă productivă”, pe care îl leagă direct de valorile tradiționale ale liberalismului economic.

Acesta afirmă că antreprenorii sunt cei care își asumă riscuri, creează valoare și susțin financiar funcționarea statului.

„Un antreprenor vede oportunitatea acolo unde alții văd doar întuneric. El își construiește scara singur, treaptă cu treaptă, în timp ce alții așteaptă să fie urcați în spate.”

Liderul liberal subliniază că antreprenorii nu depind de stat, ci contribuie activ la bugetul public și la dezvoltarea economiei.

„El nu trăiește din bani publici, ci pune bani în vistieria țării, adică a poporului, a țării. Nu bate la ușa statului pentru salariu, ci pentru a livra plus valoare. Pentru a plăti salariile și pensiile altora.”

În același timp, Alin Tișe avertizează că statele care își descurajează antreprenorii riscă să piardă motorul dezvoltării economice.

„Țările nu se prăbușesc pentru că au prea mulți antreprenori. Se prăbușesc când îi alungă!”

Mesaj direct pentru PNL: „Electoratul abandonat”

Alin Tișe a transmis și un mesaj cu puternică încărcătură politică pentru propriul partid. Acesta sugerează că PNL s-a îndepărtat de electoratul tradițional de dreapta și de mediul antrereprenorial.

„Acești antreprenori sunt «dreapta productivă» a țării. Cheia care poate aduce lumină pe bolta unui cer înnorat și cenușiu.”

Liberalul consideră că partidul ar trebui să revină la valorile economice care au definit istoric doctrina liberală.

„Poate că și PNL va înțelege, în sfârșit, că această «dreaptă productivă» reprezintă cheia pentru viitorul țării. Electoratul abandonat acum din păcate.”

În încheiere, Alin Tișe afirmă că succesul unei națiuni nu poate exista fără meritocrație, profesionalism și respect pentru cei care construiesc economia reală.

„Nu există prosperitate acolo unde nu există succes economic și unde incompetența e premiată. Unde nu meritocrația și profesionalismul dictează.”