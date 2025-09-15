Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor

„Faptul că încearcă să folosească cuvinte diferite nu schimbă cu nimic realitatea pe care o știm cu toții", a subliniat șefa diplomației române, la Digi24, referindu-se la încercările rusești de a minimaliza gravitatea incidentului.

Țoiu a confirmat că piloții români au avut contact vizual cu drona și că aceasta „este un model aparținând iranienilor pe care armata ucrainiană nu l-a folosit vreodată".

Referitor la negarea rușilor despre drona din spațiul României, ministrul a precizat că „nimeni nu are o miză să-i convingă pe ruși că drona rusească este a Rusiei. În momentul în care ei știu foarte bine acest lucru și tentativele pe care le au de a schimba realitatea folosind aceste tipuri de discurs nu sunt tentative care vor reuși”.



Ministrul Țoiu a avertizat că dacă Rusia „a crezut că această provocare va intimida sau încercările lor de a micșora solidaritatea europeană să fie încercări cu succes, se înșală De fiecare dată când există provocări ale spațiului comun aliat, ale spațiului Uniunii Europene, ce se întâmplă este că noi folosim momentele respective pentru a intensifica dialogul dintre noi, pentru a crește solidaritatea", a explicat șefa MAE.

Întrebată despre declarațiile Kremlinului că NATO ar fi într-o luptă cu Rusia, Țoiu a spus că „NATO este o alianță defensivă. Scopul ei este pacea. Noi creștem capabilitățile pentru a asigura mecanismele de descurajare și apărare”.

La întrebarea despre nivelul de alertă, Țoiu a asigurat: „Noi, în acest moment, suntem în siguranță. Continuăm eforturile pentru a asigura acest lucru, crescând capabilitățile pe care le avem și intensificând dialogul în formatul NATO, în formatul Uniunii Europene”.

(sursa: Mediafax)