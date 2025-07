Oana Țoiu anunță pregătiri pentru o posibilă întâlnire Nicușor Dan–Donald Trump și vorbește despre Visa Waiver

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a declarat că România lucrează activ la organizarea unei întâlniri bilaterale între președintele Nicușor Dan și fostul lider de la Casa Albă, Donald Trump. Anunțul a fost făcut sâmbătă, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN.

„Cu Marco Rubio, Secretarul de Stat al SUA, am discutat în marja summit-ului de la Haga despre această vizită și am convenit că ea va avea loc”, a afirmat Oana Țoiu, precizând că vizita în SUA va avea loc în luna septembrie, la New York și Washington. Obiectivul principal este pregătirea întrevederii dintre cei doi lideri politici.

Totuși, în ceea ce privește un calendar clar al întâlnirii, ministrul a transmis că discuțiile sunt încă în desfășurare. „Mi-ar plăcea să pot anunța o dată concretă, dar momentan suntem în plin proces de organizare”, a spus aceasta.

Pe lângă subiectele bilaterale, Oana Țoiu a oferit și detalii despre demersurile privind includerea României în Programul Visa Waiver, care ar permite românilor să călătorească în SUA fără viză. Potrivit acesteia, colaborarea în domeniul apărării dintre Uniunea Europeană și Statele Unite favorizează discuțiile despre extinderea programului către toate statele membre.

„Este esențial să lucrăm pe acest palier al colaborării transatlantice, mai ales în contextul securității regionale. Această apropiere deschide calea către accesul extins în programul Visa Waiver, iar România susține activ acest demers”, a subliniat ministrul.