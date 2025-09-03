Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: „Nu s-a discutat și nu avem în calcul o creștere a TVA”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că majorarea TVA nu este un subiect aflat în discuție și nici nu este luată în calcul de Guvern, în contextul în care delegația Fondului Monetar Internațional (FMI) efectuează o vizită de evaluare în România.

„Nu s-a discutat și nici nu avem în calcul o creștere a TVA. Nu este vorba despre un acord cu FMI, ci despre o vizită de rutină în cadrul cooperării pentru evaluarea stării economiei. La finalul vizitei, reprezentanții FMI vor transmite concluziile”, a precizat Alexandru Nazare.

Rectificarea bugetară și obiectivul de reducere a deficitului

Ministrul a explicat că autoritățile au avut deja o primă rundă de discuții privind rectificarea bugetară, iar datele vor fi consolidate pentru a atinge țintele fiscale asumate de România.

„Suntem în procedură de deficit excesiv și trebuie să comunicăm clar aceste ținte. Măsurile adoptate – precum cele din pachetul privind reforma administrației – vor contribui la revenirea în limitele deficitului bugetar până în 2026, obiectiv agreat și de Comisia Europeană.”

TVA redus în HoReCa, în analiză până în octombrie

Nazare a menționat că există o discuție separată referitoare la nivelul TVA în sectorul HoReCa, însă aceasta nu vizează o creștere generală a cotei TVA.