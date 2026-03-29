Ministrul muncii dezminte zvonurile despre tăieri de fonduri pentru asistența socială

Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit duminică, într-o intervenție la la Antena 3, despre modul în care Guvernul va gestiona finanțarea pentru protecția socială în 2026, cu accent pe familiile vulnerabile, copii cu dizabilități și pensionari.

Florin Manole a declarat că nu există reduceri pentru asistența socială, ci creșteri acolo unde este nevoie, mai ales pentru categoriile care au cea mai mare nevoie de sprijin.

„Nu avem o situație de reduceri din punct de vedere al cheltuielilor referitoare la asistența socială, avem niște creșteri, dar doar acolo unde este incontestabil că era nevoie să crească, adică familiile monoparentale, copiii cu dizabilități, adică acele categorii care au cea mai mare nevoie de sprijin”, a spus ministrul Muncii.

El a precizat că alocările pentru beneficiile copiilor cu dizabilități și tichetele de grădiniță pentru familiile sărace vor crește conform pachetului de solidaritate.

„Este incontestabil, în opinia mea, că copiii cu dizabilități au nevoie de mai mult de 80 de lei pe lună ca beneficiu din partea statului român. Este incontestabil că pentru tichetele de grădiniță, pentru familiile cele mai sărace din România, astfel încât copiii să se poată încadra cât mai devreme în sistemul de educație, e incontestabil că trebuie să crească și vor crește, așa cum prevede pachetul de solidaritate”, a declarat Manole.

Acesta a explicat că protecția socială nu se rezumă doar la alocări financiare. „Cred mai ales că discuția despre protecția socială nu trebuie să fie doar despre bani, ci și despre servicii care sunt cel puțin la fel de importante”, a precizat el.

Ministrul a făcut câteva precizări despre un proiect major care se implementează în 2000 de comunități rurale, cu un buget de 850 de milioane de euro, care să sprijine copiii aflați în risc de abandon școlar și familiile cu probleme de locuire.

„Există un buget pentru mici reparații, le-am putea spune, dar uneori ele pot fi foarte importante. Acoperișul unei case nu e o chestiune bugetară extraordinară, dar are o relevanță extrem de importantă în condițiile de locuire”, a mai spus Manole.

Referitor la pensionari, Manole a declarat că sprijinul oferit este o măsură necesară pentru cei care au muncit ani de zile și au contribuit cu salarii mici.

„Deseori se vorbește despre vulnerabilitate și da, este corect, dar mai ales în cazul pensionarilor nu vreau să se perceapă că această vulnerabilitate vine dintr-o vină a lor. Sunt oameni care au muncit mulți ani, serios, dar care au trăit în perioade și au lucrat în perioade în care salariile erau atât de mici, după cum știm cu toții, încât contribuțiile au fost mici și deci pensiile sunt mici. Nu vreau să fie perceput, deci, acest sprijin pentru cei mai în nevoie dintre pensionari s-a vrut un soi de pomană sau ceva nemeritat”, a precizat Manole.

(sursa: Mediafax)