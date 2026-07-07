Ministrul Reformei și-a declarat două sinecuri. Clarviziune: s-a raportat o achiziție din 2028!

Ministrul Dezvoltării, care a acționat ca un fel de „mână dreaptă” a lui Ilie Bolojan în „reformarea” administrației publice și în lupta împotriva sinecurilor, a încasat, anul trecut, bani atât ca membru al Cabinetului, cât și dintr-un organism al Ministerului Finanțelor pentru Eximbank. Iar soția sa este consilier parlamentar la Camera Deputaților. Ministrul Finanțelor și-a împrumutat firma la care este acționat cu 1,15 milioane de lei. Totodată, s-a împrumutat de la doi cetățeni cu 25.000 de euro și 325.000 de lei.

Cătălin Predoiu este demnitarul Cabinetului Bolojan, demis și interimar, care susține, cel mai probabil dintr-o greșeală de redactare, în declarația de avere depusă, voluntar, pe site-ul Guvernului, la 15 iunie 2026, că s-a întors din viitor, mai exact din anul 2028.

Mai exact, în documentul citat, la rubrica „Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și cult, colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 de euro”, viceprim-ministrul și ministrul interimar al Afacerilor Interne scrie că deține astfel de bunuri, pe care le evaluează la suma de 45.000 de euro.

Predoiu arată că deține o colecție de ceasuri, dobândite în perioada 2000 - 2026, cu o valoare estimată de 20.000 de euro, la care se adaugă o colecție de obiecte de artă, tablouri și cărți, dobândite în perioada… 2000 - 2028 (VEZI FACSIMIL), cu o valoare estimată de 25.000 de euro.

Cătălin Predoiu nu deține terenuri, nu deține imobile și nu are nici măcar mașină, conform acestei declarații de avere. Are, în schimb, cinci conturi bancare, deschise la ING Bank și BCR, în care susține că a strâns economii totale de 28.030,1 lei, 67,67 de euro și 2,54 de franci elvețieni. Ministrul de Interne deține 23 de părți sociale la compania SC Quiize Com SRL, în valoare de 230 de lei.

În anul fiscal 2025, Cătălin Predoiu a încasat ca ministru al Afacerilor Interne o indemnizație în sumă totală de 165.195 de lei pe an, care include și norma de hrană de 11.883 de lei.

Lupul moralist de la Dezvoltare

O altă declarație de avere actualizată și depusă, voluntar, pe site-ul Guvernului este datată 9 iunie 2026 și îi aparține ministrului demis și interimat al Dezvoltării, Cseke Attila Zoltan, de la UDMR, artizanul „reformelor” în administrația publică alături de Ilie Bolojan.

Guvernul Bolojan și mai ales Cseke Attila au afirmat, în ultimul an, că luptă împotriva sinecurilor și a cumulului de venituri de la stat. Ei, bine, conform declarației de avere în discuție, demnitarul arată că în anul fiscal 2025 a cumulat două venituri impresionante de la stat. Mai întâi, este vorba despre salariul de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în sumă de 153.312 lei pe an (12.776 de lei pe lună), la care se mai adaugă o indemnizație de la CIFGA Eximbank, în sumă de 107.465 de lei pe an (8.955,42 de lei pe lună). CIFGA este prescurtarea de la Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor. Estre organism care stabilește cadrul de reglementare și care examinează și aplică sau analizează produsele de finanțare, garantare și asigurare acordate de Eximbank în numele și în contul statului român.

Revenind la declarația de avere în discuție, mai aflăm că soția lui Cseke Attila, Iuliana Cseke, este consilier parlamentar la Camera Deputaților, de unde, în ultimul an fiscal, a încasat un salariu de 43.311 lei și un voucher de vacanță de 440 de lei.

Cseke Attila deține un teren intravilan la Oradea, în suprafață de 1.684 de metri pătrați, cumpărat în anul 2013, o casă de locuit, în Oradea, de 254 de metri pătrați, cumpărată tot în 2013, și o mașină Skoda, fabricată în anul 2025. Ministrul Dezvoltării mai are deschise trei depozite bancare la Banca Transilvania, în care are economii de 156.520 de lei. Anul trecut, a contractat de la Porsche leasing București un împrumut de 56.761 de lei, scadent în anul 2027.

Ministrul Finanțelor și-a împrumutat propria firmă cu 1,15 milioane de lei

Și ministrul demis și interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, și-a publicat voluntar declarația de avere pe anul 2026. Iar documentul vine cu o informație interesantă, anume că, asemenea colegului său de Executiv Dragoș Pîslaru, ale cărui venituri le-am analizat în ediția de ieri a ziarului nostru, și Nazare este milionar în bani dați cu împrumut.

Mai exact, ministrul Finanțelor declară că a acordat trei împrumuturi în nume personal către o firmă pe nume SC Comunicare SRL. Un împrumut este de 650.000 de lei, al doilea împrumut este în valoare de 400.000 de lei, iar al treilea împrumut este de 100.000 de lei. În total, valoarea acestor credite acordate se ridică la 1.150.000 de lei.

SC Comunicare SRL a fost înființată, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în anul 2005, iar în prezent are doi acționari. Este vorba despre firma SIS Finance Consulting SRL și despre persoana fizică Alexandru Nazare. Compania se ocupă cu activități de consultanță în afaceri și management, dar are ca obiect secundar de activitate și închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

În ciuda faptului că a acordat aceste împrumuturi, Alexandru Nazare arată că a luat el însuși credite. A împrumutat, în 2024, de la Răducu Florin Lăzăroiu suma de 25.000 de euro, pe care trebuie să o restituie până în anul 2029, și de la Mihai Vlad Matiu, în 2025, suma de 325.000 de lei, pe care trebuie să o înapoieze până în anul 2028.

Alexandru Nazare a încasat în 2025 venituri salariale de la trei instituții de stat diferite, veniturile totale ajungând la 317.883 de lei pe an (26.486,2 lei pe lună). A încasat de la BNR o leafă de 190.652 de lei pe an, apoi ca ministru al Finanțelor o indemnizație de 80.489 de lei pe an, la care se adaugă un salariu de la ASE de 46.692 de lei pe an.

Legislația pentru transparentizarea averilor demnitarilor zace în Parlament

Reamintim că după decizia CCR din anul 2025, prin care a fost declarată neconstituțională legislația cu privire obligativitatea publicării declarațiilor de avere și de interese de către demnitari și alte categorii de funcționari publici, deși s-au făcut numeroase promisiuni cu privire la retransparentizarea acestor documente, până în prezent nu a fost adoptat niciun act normativ în acest sens.

Singurul proiect de lege cu acest subiect existent este PLX 526/2025, pentru modificarea și completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice și pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea și organizarea Agenției Naționale de Integritate. Dar zace la Parlament.

Depus încă din 3 decembrie 2025 de câțiva parlamentari de la USR, cu aviz negativ de la Consiliul Legislativ, fără raport de la Comisia Juridică, proiectul a fost adoptat tacit de Camera Deputaților, ca urmarea depășiri termenului prevăzut de Constituție, la data de 21 martie 2026. Legea a ajuns, la data de 26 martie 2026, la Senat, care este forul decizional, unde Comisia juridică trebuia să depună raportul final până la 21 aprilie 2026. Nu l-a depus.