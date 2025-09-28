Ministrul Sănătății: „Haos total” la spitalul din Iași unde au murit șase copii

Declarațiile la Antena 3 CNN vin după ce șase copii au murit în această unitate medicală.

Rogobete a anunțat că există indicii de posibile fapte penale, în special pentru neglijență în serviciu.

„Spitalul a informat cu întârziere DSP, iar DSP a avut reacție întârziată. Nu au fost aplicate protocoalele și nu s-a lucrat după procedură, care există în astfel de situații. De aceea am cerut demiterea managerului și voi demite toată conducerea DSP Iași”, a anunțat el.

Ministerul a constatat că între 14-24 septembrie, spitalul nu a putut demonstra că a respectat protocoalele de limitare a infecțiilor.

Deși clădirea „arată foarte bine” și s-au făcut investiții în echipamente de ultimă generație la ATI, ministrul a identificat probleme grave de procedură.

Echipa sa a prelevat peste 40 de probe biologice pentru verificări suplimentare, iar ancheta va fi „completă și extinsă”.

Ministrul a găsit inclusiv asistente și infirmiere de la ATI cu unghii false, ceea ce este strict interzis în astfel de secții.

„În ATI nu are voie personalul să poarte bjuterii, brățări, inele sau alte accesorii, ele trebuie lăsate în afara secției. Unghii false pentru asistente și infirmiere - le-am văzut la Iași în secția de ATI.

La ATI nu ai voie să intri cu unghii false, lungi sau accesorii.

Asistenta șefă are sarcina să facă controlul”, a spus Rogobete.

La momentul vizitei, nu mai erau pacienți pozitivi la bacteria Serratia Marcescens.