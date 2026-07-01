Ilie Bolojan a semnat numirea lui Mircea-Titus Dobre la Autoritatea Vamală Română. Fost ministru PSD revine într-o funcție-cheie

Fost ministru PSD, instalat la vârful Vămii Române

Actul a fost publicat miercuri în Monitorul Oficial și prevede că numirea este realizată cu caracter temporar, prin detașare, pentru o perioadă de șase luni.

Decizia readuce în prim-plan o figură cunoscută a politicii din Constanța, într-un moment în care instituția vamală traversează o etapă de reorganizare amplă, cu accent pe eficientizarea structurii și reducerea funcțiilor de conducere.

Mandat temporar într-o instituție în restructurare

Potrivit documentului oficial, Mircea-Titus Dobre va exercita funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici „cu caracter temporar, prin detașare”.

Numirea sa are loc într-un context sensibil pentru Autoritatea Vamală Română, instituție aflată într-un proces de reorganizare administrativă. Reforma vizează reducerea posturilor de conducere și optimizarea activității, într-o structură esențială pentru combaterea evaziunii fiscale și securizarea frontierelor comerciale.

Schimbarea din vârful instituției vine la scurt timp după demisia fostului președinte al Autorității Vamale Române, Mihai Savin, plasat sub control judiciar în mai 2026. Conducerea a fost preluată recent de Ioana Bădescu.

De la Curtea de Conturi la conducerea administrativă a Vămii

Până la această numire, Mircea-Titus Dobre activa ca și consilier superior în cadrul Direcției buget, financiar și contabilitate din Secretariatul General al Curții de Conturi a României.

Decizia de detașare îl aduce însă într-un rol administrativ central într-una dintre cele mai importante instituții de control din România.

Funcția de secretar general al Autorității Vamale Române era ocupată anterior de Viorel Adrian Munteanu, numit la finalul anului 2025, tot cu caracter temporar. Mandatul acestuia s-a încheiat la finalul lunii iunie 2026.

Înaintea sa, poziția a fost deținută în mai multe rânduri de Costinel-Daniel Nache, care a asigurat interimatul inclusiv în perioadele 2022–2024 și în a doua jumătate a anului 2025.

Parcurs politic: de la Parlament la Guvern

Mircea-Titus Dobre, în vârstă de 47 de ani, este una dintre figurile politice cunoscute din județul Constanța. Fiul fostului consilier local PSD Mircea Dobre, acesta a urcat treptat în administrația publică, ajungând consilier județean și ulterior deputat PSD în două mandate, între 2012 și 2020.

Momentul de vârf al carierei sale politice a fost perioada 2017–2018, când a ocupat funcția de ministru al Turismului în guvernele conduse de Sorin Grindeanu și Mihai Tudose.

După ieșirea din PSD în 2018, Dobre a trecut la Pro România, formațiune fondată de fostul premier Victor Ponta. În 2020 a candidat la Primăria Constanța din partea acestui partid, însă ulterior a decis să se retragă din politica activă în 2021, criticând degradarea dialogului politic și orientându-se spre mediul patronal.

Activitate în mediul de afaceri și revenirea în administrație

După retragerea din viața politică, Mircea-Titus Dobre a preluat conducerea filialei Constanța a Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR), unde a promovat dialogul dintre mediul de afaceri și autoritățile publice.

În această perioadă, a rămas conectat la teme economice și administrative, iar experiența acumulată în zona de politici publice și relații instituționale pare să fi cântărit în decizia de numire în cadrul Autorității Vamale Române.

O numire într-un moment de reformă instituțională

Revenirea lui Mircea-Titus Dobre într-o funcție-cheie din administrația centrală are loc într-un moment în care Autoritatea Vamală Română este supusă unui amplu proces de reorganizare.

Instituția joacă un rol strategic în colectarea veniturilor la bugetul de stat, în controlul fluxurilor comerciale și în combaterea evaziunii fiscale, ceea ce face ca schimbările de la vârf să fie atent monitorizate atât politic, cât și economic.