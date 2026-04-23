Mit spulberat de profesorul Dan Voiculescu: Biblia NU spune «crede și nu cerceta»

de Redacția Jurnalul    |    23 Apr 2026   •   13:56
Sursa foto: danvoiculescu.net

O idee repetată de secole este demontată ferm de Dan Voiculescu, care arată că expresia „crede și nu cerceta” nu există în Noul Testament.

Într-o analiză publicată pe blogul său, domnul profesor explică faptul că mesajul biblic este, de fapt, opusul: încurajează verificarea, întrebările și căutarea adevărului. Exemplele sunt clare – de la credincioșii din Berea, lăudați pentru că cercetau Scripturile zilnic, până la îndemnul explicit: „cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun”.

Demersul său pune în lumină o realitate ignorată: credința nu este despre supunere oarbă, ci despre înțelegere profundă și discernământ.

Concluzia transmisă de domnul profesor este una puternică: una dintre cele mai răspândite prejudecăți despre creștinism nu doar că este falsă, ci contrazice chiar spiritul autentic al Bibliei.

Subiecte în articol: Dan Voiculescu Noul Testament
