Opoziția refuză să intre în plen. Simion: Un vot într-o zi de duminică nu înseamnă respect

„Suntem prezenți, stăm aici în fața dumneavoastră ca să nu mai aud fel de fel de aberații că nu ne-am prezentat. Suntem aici, dar dorim un vot așa cum este normal, mâine. Le este frică de profesori, le este frică de români, dar ei nu sunt în stare să-și aducă 233 de parlamentari, deși au peste 300 la muncă duminica când ei au convocat această moțiune”, a declarat George Simion.

Cinci asumări de răspundere sunt fără precedent, a spus liderul AUR.

„Un vot într-o zi de duminică nu înseamnă respect”, a adăugat el.

Parlamentul României se întrunește duminică, la ora 13.00, pentru votul asupra celor patru moțiuni de cenzură depuse de Alianța pentru Unirea Românilor.

AUR a depus miercuri patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Moțiunile au fost prezentate joi în plenul Parlamentului. Duminică este programată ședința camerelor reunite în care vor avea loc dezbateri și votul asupra moțiunilor.

Moțiunile depuse de AUR în Parlament „vin în urma abuzurilor legislative și a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar”.

