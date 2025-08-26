Năsui: „Nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi!”

„Guvernul Bolojan a aprobat ieri ajutoare de stat de peste 160 de milioane de lei pentru două companii. Asta pentru cine credea că e criză bugetară și să crească taxele, că . Ce să vezi, că nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi”, susține marți, într-o postare pe Facebook, Claudiu Năsui.

El arată că, din creșterea TVA-ului la cărți, estimarea era să ia statul circa 20 milioane de lei: „Doar schemele date ieri celor două companii sunt de opt ori mai mari. Justificarea pentru astfel de scheme către marile corporații este că și . De fapt justificarea e lobby-ul acelor companii pentru a primi scheme. E mult mai ușor să faci afaceri pe banii statului decât afaceri pe banii tăi. Riscul e mai mic. Dacă merge bine, iei profitul. Dacă merge prost, a pierdut contribuabilul. Privatizarea profitului și socializarea pierderilor”.

„Evident că dacă statul ar fi lăsat banii aceia în economie prin taxe mai mici pentru toți, tot s-ar fi creat locuri de muncă și tot s-ar fi dezvoltat economia. Dar atunci se dezvoltau cei care se selectau prin piață, nu cei aleși de politicieni. Așa unii sunt taxați, alții subvenționați. Evident că cei subvenționați sunt băieții care fac lobby să primească banii. Propaganda guvernului Bolojan că trebuia să crească taxele nu mai ține atunci când dai sute de milioane în scheme de ajutor de stat la mari companii. Companii, care, apropo, se împrumută mai ieftin decât România. Iar România le plătește subvenția inclusiv din împrumut la dobânzi mari. Vă ziceam că România nu e o țară săracă, ci o țară sărăcită. Iată încă un mod de sărăcire”, adaugă el.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat luni acorduri de finanțare pentru două proiecte strategice de investiții. Unul al companiei Automobile Dacia și altul al DRM Draxlmaier România Sisteme Electrice, prin schema de ajutor de stat prevăzută de HG nr. 300/2024.

(sursa: Mediafax)