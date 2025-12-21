Nicușor Dan, acuzat de ingerințe grave în actul de justiție. Cerere de suspendare în Parlamentul României

Documentul este inițiat de parlamentari din mai multe formațiuni și este asumat public de senatorul Ninel Peia, reprezentant al Grupului PACE – Întâi România.

„În temeiul prevederilor constituționale, solicităm suspendarea din funcție a președintelui României, Nicușor Dan, ca urmare a unor fapte grave care afectează funcționarea statului de drept și independența justiției”, se arată în document.



Inițiatorii susțin că, în ultimele zile, președintele României a intervenit direct în activitatea sistemului judiciar, prin declarații publice critice la adresa magistraților și a Consiliului Superior al Magistraturii.

„Este de-a dreptul spectaculos și extrem de grav că Președintele României își propune să organizeze un referendum între magistrați, exact între cei pe care Constituția îi pune sub protecția CSM, organul autonom și garant al independenței justiției (art. 133). Practic, domnia sa pare să considere că regulile fundamentale ale statului de drept sunt sugestii opționale”, afirmă inițiatorii.

Citiți și Nicușor Dan acuză presiuni și intimidări în sistemul de justiție. Președintele propune un referendum în justiție: „CSM va pleca de urgență dacă nu acționează în interes public”

Parlamentarii consideră că astfel de poziții publice subminează rolul CSM, instituție consacrată de Constituție drept garant al independenței justiției.

Un punct central al cererii de suspendare îl reprezintă intenția președintelui de a organiza un referendum adresat magistraților, privind organizarea și funcționarea CSM.

Inițiatorii susțin că o astfel de inițiativă reprezintă o ingerință într-un organ constituțional autonom și o încălcare directă a principiului separației puterilor în stat.

În cerere se mai arată că președintele României ar fi depășit rolul constituțional de mediator între puterile statului, prevăzut de articolul 80 din Constituție.

„Prin acțiunile sale, Președintele acționează în afara cadrului constituțional, afectând funcționarea normală a instituțiilor statului și destabilizând echilibrul puterilor”, afirmă semnatarii.

Aceștia avertizează că acceptarea unor astfel de precedente ar putea afecta grav democrația românească.

Conform Constituției, dacă inițiatorii obțin numărul minim de semnături, respectiv o treime din numărul total de parlamentari, cererea de suspendare urmează să fie analizată de Parlament, iar președintele României va fi informat oficial. Dacă propunerea va fi aprobată de plenul reunit, procedura continuă cu organizarea unui referendum național, în care cetățenii vor decide menținerea sau revocarea din funcție a șefului statului.