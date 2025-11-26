Nicușor Dan despre amenințări: Război hibrid, instabilitate regională și vulnerabilități interne

În fața Parlamentului, Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare 2025-230. Acesta a punctat atât amenințările interne, cât și cele externe care sunt prevăzute de Strategie.

Privind riscurile generate de Războiul din Ucraina, Dan a afirmat: „Războiul de lângă noi, cu toate consecințele care decurg de aici, și războiul hibrid pe care, în mod evident, Rusia îl desfășoară împotriva României și împotriva multor țări europene, vedem, deci, atacuri cibernetice, vedem campanii coordonate de dezinformare și vedem, consecința acestor lucruri, presiuni asupra democrației și asupra statului de drept”:

Acesta a atras atenția și asupra regiunilor din jurul României: „În vecinătatea României, riscurile sunt de instabilitate atât în zona estică, Moldova-Ucraina, în zona sudică, Balcanii de vest, în zona Caucazului de sud și, de asemenea, influențe ale insecurității din zona Orientului Mijlociu, care creează premise de export de acestor riscuri către Europa”.

În privința vulnerabilităților interne, Nicușor Dan a menționat: „capacitatea redusă a administrației publice pe multiple planuri, corupție, de asemenea, evaziunea fiscală de mare amploare, calitatea educației, gândirea critică și abandonul școlar în această sferă, declinul demografic și fragmentarea politicilor statului în zona de tehnologie”.

Președintele a subliniat fragmentarea politicilor statului în domeniul tehnologiei și nivelul redus de performanță în cercetare, dezvoltare și inovare, și a puncta și „un risc important este cantitatea relativ redusă de activitate, activism civic”.

