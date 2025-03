Nicușor Dan: Georgescu a identificat bine probleme. Ce mă desparte de el e direcția occidentală

„Sunt două lucruri. Una sunt problemele, altele sunt soluțiile. Călin Georgescu a identificat bine niște probleme ale societății românești. A vorbit de corupție, a vorbit de inflație, a vorbit de nevalorificarea potențialului agricol, a vorbit de diferențele între oportunități, dacă ești la sat, dacă ești la oraș.Deci, niște probleme foarte, foarte concrete. Inegalități, fără discuție, pe care le-a subliniat. A fost o campanie prin care a reușit să ajungă să vorbească cu oamenii ăștia care, pe bună dreptate, sunt nemulțumiți de modul în care s-a făcut politică România. Și mesajul meu pentru acești oameni, pentru care am toată simpatia, este că România are un viitor, că în viitorul ăsta sunt și ei incluși, și că trebuie să facem exact ce trebuie, adică să limităm corupția, să facem instituțiile să funcționeze... Unde mă despart evident de Călin Georgescu este pe direcția occidentală, pentru că nu putem, cu un război la graniță, nu putem să punem în discuție NATO, nu putem să revendicăm teritorii pentru că asta înseamnă război și oamenii, evident că nu vor război pentru că prosperitatea înseamnă pace. Deci, fără discuție că e nevoie de un dialog cu oamenii ăștia pentru care, repet, am o mare simpatie”, spune la Antena 1 Nicușor Dan.

El exclude varianta de a-l propune pe Călin Georgescu premier în situația în care ar ajunge președinte.

„Opiniile domniei sale în ceea ce privește direcția externă a României nu coincid deloc cu opiniile mele. Da, e cineva care pune în discuție Uniunea Europeană, care pune în discuție NATO și așa ceva eu nu pot să... Adică, opinia mea politică este că nu putem să mergem în direcția aceea. Însă, în ceea ce privește pe susținători, cum am spus și chiar am avut niște interacțiuni întâmplătoare în București și în alte locuri cu susținători și am încercat să avem un dialog pentru unde trebuie să ducem țara asta și ceea ce ne unește este convingerea mea și a lor că s-a făcut politică foarte prost în România toți anii ăștia”, încheie Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)