15 alimente de evitat înainte de zbor: ce să NU mănânci în aeroport ca să nu-ți strici călătoria

Orele dinaintea unui zbor sunt adesea agitate: cozi, emoții, grabă și, inevitabil, dileme alimentare. Ce mănânci înainte să urci în avion? Unele preparate pot provoca balonare, oboseală, arsuri gastrice sau chiar probleme digestive la 10.000 de metri altitudine, potrivit Bolde. Pentru o călătorie confortabilă, iată cele 15 alimente pe care specialiștii recomandă să le eviți înainte de a te îmbarca.

1. Fast-food-ul gras

Burgerii, cartofii prăjiți și puiul prăjit pot fi tentații greu de ignorat în aeroport, dar digestia lor lentă provoacă balonare și disconfort în timpul zborului. Grăsimile încetinesc metabolismul și accentuează deshidratarea, deja amplificată de presiunea scăzută din cabină.

Alege în schimb: salate cu proteine ușoare.

2. Alcoolul

Un pahar „de curaj” înainte de zbor poate părea o idee bună, dar alcoolul deshidratează, accentuează oboseala și agravează jet lag-ul. Poate duce și la decizii alimentare impulsive.

Optează pentru apă sau ceaiuri neîndulcite.

3. Mâncărurile picante

Capsaicina poate declanșa arsuri gastrice, mai ales când vei sta ore întregi pe scaun. Schimbările de presiune pot intensifica disconfortul.

Alege condimente blânde și arome mai ușoare.

4. Legumele crucifere

Broccoli, conopida sau varza de Bruxelles sunt sănătoase, dar produc gaze – exact ce nu vrei într-un spațiu restrâns. Cabin pressure = balonare amplificată.

Alege: morcovi, ardei, castraveți.

5. Băuturile carbogazoase

Bulele din sucuri se dilată la altitudine, provocând balonare și presiune abdominală. Zahărul adăugat duce la scăderi bruște de energie.

Alege apă plată sau infuzii fără cofeină.

6. Lactatele

Chiar dacă nu ești intolerant, laptele, brânza și iaurtul pot provoca balonare într-un mediu cu presiune modificată.

Alege variante vegetale: lapte de migdale sau ovăz.

7. Fasolea și leguminoasele

Bogate în fibre, dar greu de digerat înainte de zbor: produc gaze și balonare, accentuate în avion.

Alege proteine vegetale precum tofu sau quinoa.

8. Ceapa și usturoiul

Pe lângă disconfortul digestiv, mirosul lor intens nu e apreciat în spațiile închise. Sunt bogate în fructani, dificultând digestia.

Alege ierburi aromatice: busuioc, cimbru, pătrunjel.

9. Sushi (cu pește crud)

Peștele crud este un risc alimentar, iar aeroporturile nu garantează prospețimea maximă. O eventuală intoxicație alimentară în avion este un scenariu de evitat.

Alege fructe de mare gătite.

10. Dulciurile

Zahărul produce o creștere rapidă și apoi un declin brusc al energiei. De asemenea, accentuează deshidratarea.

Alege fructe sau nuci pentru energie constantă.

11. Gustările sărate

Chipsurile și covrigeii uscați rețin apă în organism, produc balonare și cresc setea. În avion, efectele sunt dublate.

Alege snacks-uri nesărate sau ușor sărate.

12. Legumele crude

Deși sănătoase, sunt greu de digerat în timpul imobilizării pe scaun. În plus, salatele din aeroport pot ridica probleme de prospețime.

Alege legume gătite: sotate, coapte sau fierte.

13. Guma de mestecat

Mestecatul introduce aer suplimentar în stomac, ceea ce duce la balonare. Variantele fără zahăr conțin sorbitol, ce favorizează gazele.

Folosește pastile mentolate.

14. Carnea roșie

Greu de digerat și foarte sățioasă, poate provoca disconfort tummy-heavy pe durata zborului.

Alege carne albă sau pește gătit.

15. Cofeina

Cafeaua sau băuturile energizante deshidratează și pot induce anxietate înainte și în timpul zborului. Energia oferită este urmată de un „crash”.

Alege variante decofeinizate sau ceaiuri calmante.