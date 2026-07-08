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Nicușor Dan: „Cooperarea noastră la Marea Neagră va acoperi și protecția infrastructurii submarine”

de Redacția Jurnalul    |    08 Iul 2026   •   12:01
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Nicușor Dan: „Cooperarea noastră la Marea Neagră va acoperi și protecția infrastructurii submarine”
presidency/Cooperarea noastră la Marea Neagră va acoperi și protecția infrastructurii submarine

Nicușor Dan a anunțat că România, Turcia și Bulgaria vor extinde „mandatul misiunii Grupului operativ de combatere a minelor la Marea Neagră”. Astfel, „cooperarea noastră la Marea Neagră va acoperi și protecția infrastructurii submarine critice”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că, în cadrul Summitului NATO de la Ankara, „ducem securitatea Mării Negre cu un pas mai departe”.

„România, Turcia și Bulgaria au convenit să extindă mandatul misiunii Grupului operativ de combatere a minelor la Marea Neagră”, a afirmat Dan.

„De acum înainte, cooperarea noastră la Marea Neagră va acoperi și protecția infrastructurii submarine critice, inclusiv a platformelor și instalațiilor fixe offshore. Acestea sunt esențiale pentru securitatea noastră economică și energetică”, potrivit președintelui României.

„România, împreună cu aliații săi, își asumă sarcinile într-un domeniu de importanță strategică pentru Alianță și pentru securitatea euro-atlantică în ansamblu”, a conchis Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Nicușor Dan infrastructură submarină marea neagră cooperare
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