Nicușor Dan: „Cooperarea noastră la Marea Neagră va acoperi și protecția infrastructurii submarine”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că, în cadrul Summitului NATO de la Ankara, „ducem securitatea Mării Negre cu un pas mai departe”.

„România, Turcia și Bulgaria au convenit să extindă mandatul misiunii Grupului operativ de combatere a minelor la Marea Neagră”, a afirmat Dan.

„De acum înainte, cooperarea noastră la Marea Neagră va acoperi și protecția infrastructurii submarine critice, inclusiv a platformelor și instalațiilor fixe offshore. Acestea sunt esențiale pentru securitatea noastră economică și energetică”, potrivit președintelui României.

„România, împreună cu aliații săi, își asumă sarcinile într-un domeniu de importanță strategică pentru Alianță și pentru securitatea euro-atlantică în ansamblu”, a conchis Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)