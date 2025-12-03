Cu cine nu discută des președintele României și ce sfaturi are pentru coaliție

Președintele a recunoscut că nu are discuții la fel de dese cu Varujan Pambuccian și cu Kelemen Hunor. Declarațiile vin în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare.

Dan a fost întrebat, miercuri, despre relația PSD cu USR și despre acuzele tot mai dese ale PSD la adresa miniștrilor USR.

„Am discuții, să știți, că am discuții la fel de dese și cu Sorin Grindeanu, și cu Dominic Fritz, și cu Ilie Bolojan", a răspuns Dan.

El a adăugat, zâmbind, că nu are discuții la fel de dese cu Kelemen Hunor și cu Varujan Pambuccian.

Președintele a dat un sfat coaliției de guvernare. „Ca observator, dacă mă pun în poziția unui observator extern, nu mi se pare deloc profitabil că este o coaliție de patru partide care și-au asumat guvernarea când le era mai simplu să stea în opoziție și se atacă între ei în loc să critice opoziția”, a spus Dan.

„Asta eu nu înțeleg”, a adăugat el, criticând modul în care partidele de guvernare se atacă reciproc în loc să facă front comun împotriva opoziției.

Dan a subliniat că acuzele dintre partidele de guvernare trebuie citite într-o perspectivă de campanie electorală. „Cred că trebuie să le citim din nou și într-o perspectivă de campanie electorală”, a explicat președintele.

Întrebat dacă este posibil scenariul unui guvern fără USR de anul viitor, Dan a fost categoric. „Eu nu susțin deloc asta”, a declarat președintele.

„Mi se pare că, așa cum este, cu toate dificultățile pe care le străbate coaliția asta, ea este echilibrată în ceea ce privește reprezentarea diferitelor părți ale societății”, a argumentat Dan.

