Nicușor Dan taie speranțele unei majorități cu AUR: Nu voi fi de acord niciodată cu un astfel de guvern

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, la finalul reuniunii informale a Consiliului European desfășurate în Nicosia, că „în situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune că vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”.

Întrebat dacă premierul i-a transmis oficial demisiile miniștrilor PSD și propunerile de interimate, șeful statului a confirmat că documentele au sosit și au fost deja analizate de echipa sa.

„Da, aceste propunere au venit după ce am vorbit cu dumneavoastră aseară, știți că m-ați întrebat și m-am spus că n-au venit, au venit după ce am vorbit noi aseară, și că peste zi colegii mei s-au uitat pe ele, au întocmit proiectele de decrete, de revocare, respectiv numire, și acum, în drum spre avion, o să mă uit și eu pe ce au lucrat, adică să fac o mică verificare și, dacă totul e în regulă, le voi semna. Înainte de a ajunge țara”, a declarat Nicușor Dan.

Discuția a continuat pe tema posibilelor efecte economice, inclusiv riscul unor creșteri de taxe sau al unei inflații ridicate la finalul anului.

Președintele României a declarat că, în prezent, cadrul bugetar pentru anul 2026 este stabil și nu există semnale privind modificarea acestuia.

„Pentru moment, și asta e o bila albă, că această criză a apărut după votul pe buget. Că putea apărea înainte și toată discuția pe buget să fie foarte populistă și să ne scoată din parcursul nostru fiscal pe care ni l-am asumat în relația cu Comisia. Deci, pentru 2026 noi avem un buget și nimeni nu a spus că vrea să schimbe această traiectorie pe 2026. Și sunt optimist că, cu colaborare, cât se poate, nu o să fim în situația, la sfârșitul lui 2026, să mergem în direcția de taxe”, a explicat acesta.

Întrebat și despre posibilitatea unui guvern minoritar, propus de PNL sau PSD, susținut de parlamentarii partidului AUR, președintele Nicușor Dan a respins în mod cert această variantă.

„AUR are multe defecte. Dar este totuși un partid. Nu-mi închipui că, într-o situație de vot în Parlament, parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului. La asta m-am referit. În situația în care voi fi, ca acum nu sunt, în situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune că vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan își asumă rolul de arbitru între PNL și PSD, dar impune propriile condiții

În cadrul unor declarații de presă susținute după întâlnirea informală a Consiliului European, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre actuala criză politică din țară. Acesta a fost întrebat care sunt, în opinia sa, scenariile actualei crize politice.

„În momentul de față, noi avem un guvern din care s-au retras niște miniștri și probabil că, la un moment dat, acest guvern se va duce în fața Parlamentului pentru a verifica dacă are o majoritate parlamentară. Pentru moment, acesta este scenariul în care operăm. Eu, ca președinte, nu pot decât să constat asta și, până în momentul eventual în care această situație se întreabă, nu pot decât să încerc să mediez sau să încerc să ajut pe anumite chestiuni care necesită cooperare”, a precizat Nicușor Dan, reiterând că rolul său este acela de mediator.

Întrebat ce le-ar spune persoanelor care își doresc mai multă fermitate din partea președintelui, Nicușor Dan a răspun cu un oarecare umor: „Pot să le răspund cu fermitate că sunt mediator. Altceva nu pot să le spun”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit Articolului 80 din Constituție, președintele „exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate”. El „veghează la buna funcționare a Constituției și buna funcționare a autorităților publice”.

Întrebat dacă relațiile cu Ilie Bolojan au devenit mai bune sau mai rele de la izbucnirea crizei politice, președintele Nicușor Dan a precizat că relațiile personale cu premierul Ilie Bolojan au fost „tot timpul cordiale”.

Reamintim că vineri, premierul Ilie Bolojan, aflat în direct la EuropaFM, i-a urat președintelui Nicușor Dan: „Drum bun la întoarcerea spre țară".

(sursa: Mediafax)