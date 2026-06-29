Nicuşor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog

Şeful statului român este însoţit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la ceremonia oficială de pe Platoul Marinescu.



Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale şi un dejun oficial. La ora 12:00 sunt programate declaraţii de presă.



''Vizita preşedintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica foarte bună a relaţiilor bilaterale şi reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiţie reconfirmată prin frecvenţa crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidenţiază soliditatea relaţiei dintre România şi Israel, fundamentată pe cooperare politică şi economică extinsă şi pe legături interumane profunde'', a precizat Administraţia Prezidenţială sâmbătă.



Pe agenda discuţiilor celor doi şefi de stat se vor regăsi modalităţile de dezvoltare şi aprofundare a relaţiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic şi a cooperării în materie de securitate şi apărare, conform sursei citate.



Vor fi abordate, de asemenea, teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educaţia despre Holocaust şi măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum şi dezvoltarea schimburilor culturale şi a contactelor interumane.



O atenţie deosebită va fi acordată evoluţiilor recente din vecinătatea României şi din regiunea Mării Negre, precum şi din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securităţii din cele două regiuni şi a economiei globale.



Tot luni după-amiază, Isaac Herzog va fi primit de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu.



La ora 17:00, preşedintele Statului Israel se va adresa Parlamentului, reunit în şedinţă solemnă, la care sunt invitaţi şefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, Ucrainei şi Republicii Moldova cu reşedinţa la Bucureşti, precum şi ai Ambasadei Statului Israel.



Duminică, şeful statului israelian a ajuns în România împreună cu Prima Doamnă pentru a participa la cea de-a XII-a ediţie a Marşului Vieţii de la Iaşi, eveniment organizat pentru comemorarea victimelor Pogromului din iunie 1941. AGERPRES