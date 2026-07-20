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Spania este noua Campioană Mondială 2026! Furia Roja învinge Argentina lui Messi și ridică trofeul

de Adriana Deoanca    |    20 Iul 2026   •   01:02
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Spania este noua Campioană Mondială 2026! Furia Roja învinge Argentina lui Messi și ridică trofeul
Sursa foto: Hepta.ro/Spania cucerește al doilea titlu mondial din istorie

Spania a cucerit, duminică seară, cel de-al doilea titlu mondial din istoria sa, învingând Argentina în finala disputată pe MetLife Stadium, din East Rutherford, New Jersey

Golul lui Ferran Torres aduce Spaniei Cupa Mondială 2026.

O finală istorică, decisă de Torres

Partida a fost prima finală de Cupă Mondială din istorie disputată între campioana en-titre a Europei și campioana en-titre a lumii, iar tensiunea s-a resimțit pe tot parcursul celor 90 de minute. Cele două echipe au ajuns la actul final fără nicio înfrângere pe parcursul turneului - Spania a primit un singur gol în tot turneul, de la Belgia, în sferturi, în timp ce Argentina a trecut prin mai multe episoade dramatice, remontând de la 0-2 cu Egiptul în optimi și de la 0-1, până în minutul 85, cu Anglia, în semifinale.

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Finala a rămas 0-0 după cele 90 de minute regulamentare, spaniolii dominând clar la posesie și la șuturi pe poartă (13 șuturi, dintre care 8 pe poartă, față de 0 pentru argentinieni la finalul timpului regulamentar), dar fără să reușească să spargă gheața împotriva unei apărări argentiniene solide, susținută de un Emiliano „Dibu" Martinez într-o formă exceptională. Argentina a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Enzo Fernandez, în minutul 92, complicându-și considerabil șansele în prelungiri.

Meciul s-a jucat în fața a peste 80.000 de spectatori, printre care președintele american Donald Trump, premierul canadian Mark Carney și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum. Ceremonia de la pauză, coordonată de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a inclus momente artistice susținute de Madonna, Shakira, Justin Bieber și trupa BTS.

Spania a fost reprezentată la cel mai înalt nivel posibil: regele Felipe al VI-lea, regina Letizia, prințesa moștenitoare Leonor și infanta Sofia au urmărit finala din tribune, alături de premierul Pedro Sánchez. Absent a fost, în schimb, președintele Argentinei, Javier Milei, care a decis să nu meargă pe stadion, invocând o superstiție legată de rezultatele slabe ale echipei atunci când a asistat live la meciuri - o tradiție neoficială care datează încă din 1990, când fostul președinte Carlos Menem a fost considerat aducător de ghinion, după ce Argentina a pierdut surprinzător cu Camerun, imediat după o vizită a sa la echipă.

Pentru Spania, este al doilea titlu mondial din istorie, după cel din 2010, și confirmă statutul „Furiei Roja" drept cea mai bună echipă a acestei generații, după titlul european cucerit în 2024.

 

 

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Subiecte în articol: Cupa Mondiala 2026 FIFA World Cup
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