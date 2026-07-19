Uzina IAR va produce elicoptere H225M pentru Armata Română și export

Mihai Jurca a transmis că noile achiziții ale României, 12 radare THALES și 12 elicoptere Airbus H225M, în valoare de peste 1 miliard de euro, finanțată prin SAFE, anunțate de MApN, au fost condiționate de investiții și transfer de tehnologie în România.

El anunță că, înainte de semnarea acordurilor de achiziție la paris și București, sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului au fost negociate și semnate două acorduri de cooperare industrială care condiționează aceste achiziții de investiții și transfer de tehnologie în România.

Astfel, THALES urmează să își extindă prezența în România, urmând să ajungă la aproximativ 1.000 de angajați înalt calificați, implicați în proiectarea de soluții software și hardware pentru sisteme radar de ultimă generație.

De asemenea, antenele radarelor vor fi produse în România, iar integrarea acestora pe platformele auto se va realiza tot în România.

Mihai Jurca anunță că, în ceea ce privește cele 12 elicoptere Airbus H225M destinate Armatei României, la IAR Brașov va fi construită o linie finală de asamblare. În următorii cinci ani specialiștii IAR vor fi pregătiți în Franța, iar fabrica de la Ghimbav va fi retehnologizată pentru producția acestui tip de aeronavă.

Mihai Jurca spune că, începând cu 2030, de pe porțile IAR Brașov vor ieși elicoptere H225M produse în România, destinate atât înzestrării Armatei României, cât și exportului.

„După mai multe decenii în care activitatea IAR Brașov s-a bazat în principal pe producția și mentenanța elicopterelor PUMA, România face trecerea către o nouă generație de aeronave și se integrează în lanțul global de producție al Airbus pentru unul dintre cele mai performante elicoptere medii-grele din lume”, a scris pe Facebook șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

Conform acestuia, Airbus și THALES și-au asumat angajamente pentru dezvoltarea resursei umane din România, prin finanțarea anuală de burse, stagii și programe de pregătire dedicate studenților și tinerilor ingineri din domeniile aeronautic, electronic și IT.

„Aceste două proiecte marchează o schimbare de paradigmă în politica de înzestrare a României: nu mai achiziționăm doar echipamente militare, ci negociem investiții, transfer de tehnologie, dezvoltarea industriei naționale și formarea unei noi generații de ingineri români. Obiectivul este ca o parte tot mai importantă din tehnologia utilizată de Armata României să fie proiectată, produsă și integrată în România, consolidând atât securitatea națională, cât și competitivitatea economiei românești”, a adăugat Mihai Jurca.

(sursa: Mediafax)

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