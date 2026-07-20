România, între caniculă și furtuni. Cod portocaliu de vijelii și grindină

Pentru nordul și centrul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei și nordul Dobrogei este în vigoare un Cod portocaliu de vijelii, grindină și ploi torențiale.

Potrivit meteorologilor, luni, între orele 10:00 și 21:00, sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și sud-vestul Dobrogei se vor afla sub Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor ajunge la 34–35 de grade Celsius, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 19–20 de grade.

În același timp, luni, între orele 10:00 și 22:00, este în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică pentru Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Orientali. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h, izolat de peste 80 km/h, precum și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar izolat vor depăși 40–50 l/mp.

Pentru intervalul 20 iulie, ora 12:00 – 22:00, ANM a emis un Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații Meridionali și Orientali. În aceste zone sunt așteptate vijelii puternice, cu rafale de 70–90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, cu diametre de 2–5 cm, frecvente descărcări electrice și averse torențiale. Cantitățile de apă vor fi de 25–50 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 60–70 l/mp.

Instabilitatea atmosferică va continua și în noaptea de luni spre marți. Între 20 iulie, ora 22:00, și 21 iulie, ora 10:00, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și local Carpații Meridionali vor fi sub Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h. Cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp și izolat vor depăși 30 l/mp.

Marți, între orele 10:00 și 22:00, un nou Cod galben de instabilitate atmosferică va afecta Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h, izolat de peste 80 km/h, precum și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 20–30 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 40–50 l/mp.

ANM precizează că marți disconfortul termic se va menține ridicat în sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Moldovei, unde indicele temperatură-umezeală va rămâne în jurul pragului critic de 80 de unități.

(sursa: Mediafax)