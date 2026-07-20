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România, între caniculă și furtuni. Cod portocaliu de vijelii și grindină

de Redacția Jurnalul    |    20 Iul 2026   •   10:52
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România, între caniculă și furtuni. Cod portocaliu de vijelii și grindină
Hepta/România, lovită de caniculă și furtuni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru intervalul 20–21 iulie, mai multe avertizări de vreme severă, care vizează atât caniculă și disconfort termic accentuat în sudul țării, cât și instabilitate atmosferică puternică în cea mai mare parte a teritoriului.

Pentru nordul și centrul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei și nordul Dobrogei este în vigoare un Cod portocaliu de vijelii, grindină și ploi torențiale.

Potrivit meteorologilor, luni, între orele 10:00 și 21:00, sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și sud-vestul Dobrogei se vor afla sub Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor ajunge la 34–35 de grade Celsius, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 19–20 de grade.

În același timp, luni, între orele 10:00 și 22:00, este în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică pentru Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Orientali. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h, izolat de peste 80 km/h, precum și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar izolat vor depăși 40–50 l/mp.

Pentru intervalul 20 iulie, ora 12:00 – 22:00, ANM a emis un Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații Meridionali și Orientali. În aceste zone sunt așteptate vijelii puternice, cu rafale de 70–90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, cu diametre de 2–5 cm, frecvente descărcări electrice și averse torențiale. Cantitățile de apă vor fi de 25–50 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 60–70 l/mp.

Instabilitatea atmosferică va continua și în noaptea de luni spre marți. Între 20 iulie, ora 22:00, și 21 iulie, ora 10:00, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și local Carpații Meridionali vor fi sub Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h. Cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp și izolat vor depăși 30 l/mp.

Marți, între orele 10:00 și 22:00, un nou Cod galben de instabilitate atmosferică va afecta Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h, izolat de peste 80 km/h, precum și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 20–30 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 40–50 l/mp.

ANM precizează că marți disconfortul termic se va menține ridicat în sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Moldovei, unde indicele temperatură-umezeală va rămâne în jurul pragului critic de 80 de unități.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: caniculă furtuni vijelii
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