Jurnalul.ro Ştiri Politică Nici „da", nici „nu": Nicușor Dan menține suspansul privind nominalizarea lui Sorin Grindeanu

de Redacția Jurnalul    |    15 Mai 2026   •   13:45
Nicușor Dan, despre posibilitatea ca Sorin Grindeanu să fie desemnat premier

Președintele Nicușor Dan nu a exclus posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier, în eventualitatea în care PSD ar reuși să construiască o majoritate parlamentară și ar veni cu această propunere, dar a subliniat că acest scenariu este puțin probabil.

Întrebat direct dacă l-ar nominaliza pe Grindeanu pentru șefia Guvernului într-un asemenea scenariu, Nicușor Dan a răspuns că este „o ipoteză”.

„E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea pare probabilă”, a declarat acesta.

Nicușor Dan a insistat că elementul decisiv pentru viitoarea formulă guvernamentală rămâne existența unei majorități parlamentare.

„Chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară. Și pentru majoritatea parlamentară fiecare dintre partide are niște condiții”, a afirmat Nicușor Dan.

El a mai precizat că există mai multe „scenarii tehnice” privind formarea viitorului executiv, dar nu dorește să intre în detalii la momentul acesta.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: nicusor dan Sorin Grindeanu premier
