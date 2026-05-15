Nici „da”, nici „nu”: Nicușor Dan menține suspansul privind nominalizarea lui Sorin Grindeanu

Întrebat direct dacă l-ar nominaliza pe Grindeanu pentru șefia Guvernului într-un asemenea scenariu, Nicușor Dan a răspuns că este „o ipoteză”.

„E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea pare probabilă”, a declarat acesta.

Nicușor Dan a insistat că elementul decisiv pentru viitoarea formulă guvernamentală rămâne existența unei majorități parlamentare.

„Chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară. Și pentru majoritatea parlamentară fiecare dintre partide are niște condiții”, a afirmat Nicușor Dan.

El a mai precizat că există mai multe „scenarii tehnice” privind formarea viitorului executiv, dar nu dorește să intre în detalii la momentul acesta.

