Nicușor Dan la NATO: Să vedem cum echilibrăm economia în următorul an și jumătate

Miercuri, în timpul unei conferințe de presă, Nicușor Dan a declarat „După cum știți, au fost discuții pe 5% și pe 2035, România era gata să fie de acord 2032. Haideți să vedem cum echilibrăm economia în următorul an și jumătate și după aceea putem să vorbim de ținte. Aceasta, 2035, este asumată”.

De asemenea, președintele a vorbit și despre Stategia Mării Negre, susținând „ Ne bucură că la inițiativa României, Comisia a propus această strategie. Ne bucură că Congresul American a aprobat acum 2 ani o strategie pentru Marea Neagră. În întâlnirea pe care am avut-o ieri am discutat cu doamna senator Shaheen, care este una din inițiatoarea acestei legi. Pentru Marea Neagră este importantă chestiunea de securitate, inclusiv din perspectiva exploatărilor de gaz pe care România le are și urmează să le aibă. Este importantă chestiunea de colaborare economică și în strategia europeană care s-a propus să mai adăugat o componentă, ca să-i spunem, de sustenabilitate de mediu”.

(sursa: Mediafax)