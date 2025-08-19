Nicușor Dan, după videoconferința Coaliției de Voință: Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor

Nicușor Dan a scris, marți, după videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European, că acestea au abordat rezultatele discuțiilor importante de luni, de la Washington, privind securitatea Ucrainei.

Președintele României a subliniat principalele puncte: „Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială — orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial. Coordonarea transatlantică rămâne cel mai puternic atu al nostru în descurajarea agresiunii Rusiei. Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat angajată în obținerea păcii. Sancțiunile trebuie menținute și, dacă este necesar, chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace”, spune Dan.

Acesta a mai spus că trebuie să asigurăm întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți, iar România va continua să sprijine acest efort.

„România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei. O Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii vecinului nostru, Republica Moldova”, a mai spus Dan.

Știre inițială: Președintele României, Nicușor Dan, participă la două videoconferințe, „Coaliția de Voință” și Consiliul European, de la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale Târgu Mureș, unitate militară pe care a vizitat-o în cursul zilei.

Potrivit sursei citată, CFOS este o structură de elită a Armatei României, specializată în executarea unor misiuni cu grad ridicat de complexitate – de la recunoaștere și intervenții directe până la operațiuni de contraterorism și răspuns rapid în situații de criză.

(sursa: Mediafax)