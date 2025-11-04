Surse: Reducerea numărului de parlamentari cu 10% din 2028. Coaliția de guvernare a ajuns la un acord politic

Liderii coaliției de guvernare au convenit reducerea numărului total de parlamentari cu circa 10% începând cu alegerile din 2028. Reforma face parte dintr-un amplu pachet de măsuri electorale și administrative prin care Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament.

Liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns la un acord politic pentru reducerea numărului total de parlamentari cu aproximativ 10%, măsură care ar urma să intre în vigoare începând cu alegerile legislative din 2028, potrivit unor surse politice citate de DCNews.

Decizia face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme electorale și administrative pe care Guvernul intenționează să îl promoveze prin angajarea răspunderii în Parlament. Tot în cadrul aceleiași ședințe au fost stabilite principiile pentru reforma administrației publice.

Conform informațiilor disponibile, județele care se confruntă cu scădere demografică nu vor fi penalizate la redistribuirea mandatelor. Ele vor beneficia de o formulă specială de protecție care să le garanteze reprezentarea în Legislativ.

În prezent, Parlamentul României are 465 de membri, iar reducerea cu 10% ar echivala cu eliminarea a aproximativ 45–50 de mandate. Reforma prevede ca această diminuare să se aplice proporțional, dar cu menținerea unui prag minim garantat pentru fiecare județ: cel puțin patru deputați și doi senatori.

Măsura are scopul de a proteja reprezentarea politică a regiunilor afectate de declinul demografic și de migrația externă, în special zonele Moldovei și sudul Munteniei. Astfel, chiar dacă populația din aceste regiuni scade sub un anumit prag, numărul de mandate nu va putea fi redus sub nivelul minim stabilit.

Mandate suplimentare pentru Ilfov și Diaspora

Singurele circumscripții care vor beneficia de mandate suplimentare sunt Ilfov și Diaspora.

Pentru județul Ilfov, unde recensământul a arătat cea mai mare creștere a populației, se propune majorarea reprezentării parlamentare de la doi la trei senatori și de la cinci la șapte deputați.

În ceea ce privește Diaspora, numărul de mandate va fi recalculat în funcție de cetățenii români cu domiciliu declarat în străinătate, nu doar pe baza celor care locuiesc efectiv peste hotare. Noua formulă ar putea aduce modificări importante în distribuția locurilor din Parlament.

Promisiunea neîndeplinită din 2009

Această decizie vine la mai bine de zece ani după referendumul din 2009, când aproximativ 88% dintre participanți s-au pronunțat pentru reducerea numărului de parlamentari la 300 și trecerea la un sistem unicameral. Deși rezultatul a reflectat voința populară, măsura nu a fost niciodată pusă în practică, iar România a continuat să funcționeze cu un Parlament bicameral, format din peste 460 de aleși.