Doi parlamentari români s-au îmbrâncit și au fost la un pas să se ia la bătaie

În scandal sunt implicați mai mulți senatori români. Conform unor imagini, senatoarea PSD, Victoria Stoiciu, intră într-un conflict verbal cu senatorul Liviu Fodorca de la grupul PACE. În apărarea senatoarei sare un coleg de la PSD, parlamentarul Ionel Floroiu. El îl îmbrâncește pe senatorul din opoziție care ține un telefon în mână.

Un alt parlamentar a filmat întreaga scenă. De asemenea, din sală se aud mai multe voci. Dacă din conducerea plenului celor implicați li se cere să se liniștească, din sală se fac diferite acuzații.

„Nu pune mâna pe el, madame unde te crezi? Hei, hei, ia mâna de pe el. Ia uitați cât de agresive sunt slugile pesediste”, se aude pe fundal.

Scandalul a fost aplanat de alți doi senatori.

(sursa: Mediafax)

