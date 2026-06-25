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Liderii PSD, PNL, USR și UDMR caută o formulă de compromis politic

de Redacția Jurnalul    |    25 Iun 2026   •   17:00
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Liderii PSD, PNL, USR și UDMR caută o formulă de compromis politic
Hepta/: Negocieri maraton PSD–PNL–USR–UDMR pentru noul guvern

Sorin Grindeanu, președintele PSD, Ilie Bolojan, președintele PNL, Dominic Fritz, președintele USR și Kelemen Hunor, președintele UDMR, au astăzi întâlniri pe tema perfectării unui acord așteptat de președintele Nicușor Dan, în vederea desemnării unui premier al unui Guvern minoritar.

Șefii PSD, PNL, USR și UDMR se întâlnesc astăzi la Vila Lac 1 pentru a discuta despre acordul politic în vederea susținerii reciproce a unei guvernări minoritare.

„O să avem o guvernare prooccidentală minoritară și partidele și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține – fără a face parte din guvern – guvernul minoritar. Sper să fie serioși și să închidem în curând. Ar trebui ca mâine (joi, n.r.) să discute ei între ei și vineri să vină la mine pentru discuții”, a spus ieri, președintele României.

Problema acordului între cele două blocuri generează cele mai multe discuții.

Pe de o parte, PSD – care l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu candidat al partidului pentru funcția de premier – dorește „deplină autonomie asupra programului de guvernare”: „Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Va fi în serviciul românilor și atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa”, a spus ieri Sorin Grindeanu.

De cealaltă parte, liderii PNL, USR și UDMR își creionează o poziție comună a condițiilor impuse pentru susținerea unui guvern minoritar.

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor nu se pun de acord asupra unui eventual vot pentru guvernul minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu. USR a anunțat categoric că nu va vota guvernul PSD dacă Sorin Grindeanu nu e de acord cu rotativa guvernamentală, arată surse pentru G4media.

Liderii PNL, USR și UDMR au finalizat, în urma unei întâlniri de la ora 11.00, un proiect de acord politic pe care fiecare partid urmează să îl valideze în forurile de conducere, dar șansele ca USR să semneze acordul sunt însă reduse, deoarece documentul prevede votarea unui guvern minoritar PSD în cazul desemnării lui Sorin Grindeanu ca premier de către șeful statului, arată sursa citată.

Cele 3 partide urmează să aibă și un candidat pentru funcția de premier.

Președintele Nicușor Dan a sugerat ieri ca Ilie Bolojan să-și respecte promisiunea de a vota un guvern PSD: „Suntem într-un moment în care partidele au câteva zile să se înţeleagă. Din ce-au anunţat public – eu cred că cine anunţă ceva public trebuie să se ţine de cuvânt – se întrevede şansa unui guvern, sper până la sfârşitul sesiunii parlamentare. E mingea la ei acum. Eu o să mă întorc, vineri sunt în Bucureşti toată ziua, dacă e nevoie de mine, ne vedem”

 

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: partide guvernare compromis politic
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