Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României onorează 100 de români deosebiți care contribuie la dezvoltarea țării și lansează albumul personalitățile anului

Albumul reunește o sută de români care au transformat idei în proiecte, proiecte în rezultate și rezultate în repere pentru întreaga societate. Ei provin din domenii variate – economie, știință, cultură, educație, artă, sport, diplomație sau administrație publică – și ilustrează potențialul real al unei Românii care crește prin oameni.

Selecția s-a bazat pe cinci criterii esențiale: impactul economic, contribuția la dezvoltarea țării, promovarea României la nivel internațional, inovația și viziunea, precum și nivelul de încredere și apreciere în comunitate. Printre cei onorați se regăsesc antreprenori care au construit industrii, cercetători care inovează la nivel mondial, profesori și formatori de opinie care inspiră generații, sportivi care duc tricolorul pe cele mai înalte podiumuri, artiști care promovează cultura românească în lume și reprezentanți ai societății civile care aduc schimbarea prin fapte.

Prin acest demers, fundația își propune să creeze o platformă anuală de recunoaștere publică a valorii autentice și să contribuie la consolidarea unei culturi a meritului. Albumul „Personalitățile anului din România” va fi publicat într-un format bilingv româno–englez, pentru a putea fi utilizat și în relațiile externe și vizitele oficiale, devenind un instrument de promovare a potențialului românesc.

Proiectul reprezintă o continuare firească a misiunii Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aceea de a identifica, sprijini și promova excelența în toate formele ei. Prin educație, cercetare, inovație și cultură, România are resursele de a se poziționa printre țările care își valorifică oamenii ca principal capital de dezvoltare.

Albumul nu realizează ierarhii sau clasamente, ci oferă o imagine de ansamblu a performanței românești contemporane. Fiecare dintre cei 100 de oameni incluși în album contribuie, prin profesia și exemplul său, la o Românie mai vizibilă, mai credibilă și mai respectată.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își propune ca această publicație să devină un reper anual, un simbol al recunoștinței față de cei care, prin muncă, inteligență și curaj, construiesc zi de zi o țară mai bună.