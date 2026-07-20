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PNL pune presiune pe Parlament: Sesiune extraordinară pentru salvarea unei tranșe de 3 miliarde de euro

de Redacția Jurnalul    |    20 Iul 2026   •   20:45
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PNL pune presiune pe Parlament: Sesiune extraordinară pentru salvarea unei tranșe de 3 miliarde de euro
PNL vrea sesiune extraordinară pentru adoptarea jaloanelor PNRR

PNL susține convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, de săptămâna viitoare, pentru adoptarea celor 6 proiecte de lege necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR, de care depinde plata ultimei tranșe de granturi, în valoare de circa 3 miliarde de euro.

În cadrul ședinței, președintele PNL, Ilie Bolojan, a prezentat situația celor șase proiecte: patru sunt deja depuse la Parlament, iar celelalte două se află în etapa finală a consultării publice.

Proiectul privind consolidarea legislației în domeniul integrității urmează să fie depus și înregistrat marți, 21 iulie, la Camera Deputaților, după finalizarea perioadei de consultare publică. Proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice urmează să fie depus miercuri, 22 iulie, la Senat.

În urma discuțiilor, Biroul Politic Național a mandatat grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat să susțină adoptarea celor șase proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România.

„Fiecare jalon îndeplinit înseamnă bani europeni care pot fi accesați de România. Adoptarea proiectelor este necesară pentru obținerea ultimei tranșe de granturi din cererea finală de plată, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. Aceste reforme reprezintă angajamente asumate de toate guvernele României în ultimii ani. În ceea ce privește legea salarizării, aceasta trebuie să respecte atât cerințele convenite cu Comisia Europeană, cât și capacitatea reală a bugetului de stat. PNL susține amendamentele care sunt compatibile cu jaloanele PNRR și acceptate de Comisia Europeană. Amendamentele care încalcă aceste condiții nu rezolvă problema, ci pun în pericol banii europeni cuveniți României”, transmite PNL, luni, într-un comunicat de presă.

Astfel, PNL consideră că, începând de săptămâna viitoare, poate fi organizată o sesiune parlamentară extraordinară.

„PNL susține convocarea acesteia și va participa activ la lucrările comisiilor și la ședințele de plen, astfel încât proiectele să fie adoptate în cel mai scurt timp. România nu își permite să piardă miliarde de euro din cauza întârzierilor sau a disputelor politice. Responsabilitatea tuturor partidelor este să respecte angajamentele asumate și să protejeze interesele țării”, mai arată PNL.

Citește și: Alertă în Guvern: Bolojan cere sesiune extraordinară. Românul riscă să piardă miliardele din PNRR

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: pnl PNRR sesiune extraordinara
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