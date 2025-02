Ponta: Antonescu a fugit din ţară, a stat şomer 10 ani, eu m-am luptat cu sistemul lui Iohannis

Ponta a fost întrebat dacă şi el se consideră un om al trecutului, în contextul în care a spus că Antonescu este un candidat al trecutului, iar ei doi au fost parteneri în USL.



"Victor Ponta a stat 10 ani aici şi s-a luptat cu sistemul lui Iohannis, chiar dacă uneori a fost foarte rău, m-au dat afară din partid. Sunt un om al viitorului. (...) USL a fost cel mai votat şi cel mai modernizator proiect politic, pe care Klaus Iohannis l-a distrus cu complicitatea lui Crin Antonescu. Crin Antonescu a fugit din ţară, a stat şomer 10 ani, eu m-am luptat cu sistemul lui Iohannis, după cum vedeţi sunt foarte bine, viu şi o să schimb acest sistem" a spus Ponta la Palatul Parlamentului.



El a menţionat că electoratul PSD nu îl va vota niciodată pe Crin Antonescu.



"Pe Victor Ponta l-au mai votat şi îl vor mai vota. Eu îmi susţin poziţiile şi ştiu că am dreptate şi foarte mulţi dintre colegii mei din PSD sunt de acord cu mine, dar nu au puterea şi nu au poziţia de a spune. Cred că România este într-o criză politică şi socială fără precedent. De exemplu, cred că prezenţa domnului Iohannis acum la discuţii cu liderii europeni este un grav atentat la interesul suveran al României. Să fii reprezentat la discuţii atât de importante de o persoană care nu mai are nici mandatul de preşedinte şi nu mai are nici autoritatea politică şi morală este un atentat la interesul suveran al României. De asta spun că să propui continuarea regimului Iohannis, cum s-a întâmplat zilele astea de către coaliţie, e o greşeală gravă şi românii nu vor accepta acest lucru", a afirmat Ponta.



Deputatul PSD şi-a spus părerea şi despre proiectul de buget pe anul acesta, care urmează să intre în dezbaterea Parlamentului.



"Nu îmi place că a venit bugetul o dată cu FMI. Eu am prins vremurile când am reuşit să scăpăm de FMI. Văd că s-au întors. Mi-aş fi dorit ca bugetul să fie discutat cu oamenii de afaceri români. Când îl discuţi cu FMI, nu sunt lucruri bune", a conchis Ponta. AGERPRES

