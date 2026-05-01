Va rămâne Bolojan președinte al PNL dacă moțiunea va trece? Răspunsul premierului

„Aceste aspecte vor fi discutate de către colegii de partid, dar Partidul Național Liberal are un președinte ales prin Congres. Nu există niciun fel de probleme pe această temă, însă vă spun atunci când ești președintele PNL ai o mare responsabilitate pentru că pe această funcție, de-a lungul istoriei mai ales acelei în care Partidul Național Liberal a făcut ce trebuie pentru țara asta, au stat niște oameni care te obligă la un anumit comportament”, a declarat el referindu-se la președinții anteriori ai partidului.

Întrebat despre apelul făcut, miercuri, de PSD ca liberalii să renunțe la sprijinirea sa în funcție și să considere o formă de Guvernare fără Bolojan, actualul premier a declarat:

„În primul rând, este o lipsă de politețe și de respect, pentru că PNL, în această perioadă, nu a cerut niciunui partid care a fost în coaliție să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane, să adopte anumite politici și sunt convins că partidul pe care noi îl reprezentăm a învățat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani”, a declarat Bolojan.

Bolojan a continuat declarația, afirmând:

„Dacă PNL nu a mai luat voturile respective, așa cum a luat în cicluri anterioare, este generat de faptul că nu cetățenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe cetățeni, prin comportamentele pe care le-am tolerat în anii trecuți, prin erorile pe care le-am făcut și înțelegem cu toții că nu mai trebuie să repetăm acele erori”, a declarat Ilie Bolojan.

Reamintim că moțiunea de cenzură înaintată de PSD, AUR și PACE – Întâi România urmează să fie votată, marți. Documentul a fost semnat de peste 250 de parlamentari, însă pentru ca moțiunea să treacă vor fi necesare 233 de voturi.

Întrebat cu ce soluție va veni PNL în cadrul viitoarelor consultări, premierul Ilie Bolojan a declarat:

„Partidul Național Liberal va avea o consultare, așa cum este normal, după această moțiune, indiferent care va fi soarta moțiunii, pentru că va trebui să luăm anumite decizii și, în baza acestei consultări, vom propune o soluție pe care o întrevede PNL, în discuții care vor urma, indiferent, care este soarta moțiunii”, a declarat Bolojan.

Reamintim că anterior, premierul Ilie Bolojan a precizat că, în cazul în care moțiunea de cenzură trece, Guvernul va rămâne în funcție sub forma unui interimat, până la validarea de către Parlament a unei noi formule. De asemenea, în cazul în care moțiunea nu va trece, Guvernul va funcționa „în condiții normale”.

