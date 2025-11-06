x close
de Redacția Jurnalul    |    06 Noi 2025   •   12:52
Primăria Capitalei a ratat șansa modernizării: Liviu Negoiță acuză „patru ani irosiți și proiecte blocate”

Bucureștiul ar fi putut arăta cu totul diferit dacă administrația trecută ar fi valorificat fondurile europene disponibile, susține Liviu Negoiță, candidatul Partidului Umanist Social Liberal la Primăria Capitalei. În cadrul unei conferințe de presă, acesta a avertizat că lipsa unui mecanism administrativ competent a costat orașul miliarde de euro și numeroase proiecte esențiale pentru modernizarea infrastructurii.

Negoiță a atras atenția asupra faptului că Bucureștiul a avut la dispoziție 13 miliarde de euro pentru investiții, însă a reușit să atragă doar 2,1 miliarde. „Nu vorbim doar despre bani pierduți, ci despre ani pierduți pentru bucureșteni: drumuri modernizate, apă caldă, rețele inteligente, transport eficient. Toate puteau fi realitate. Avem nevoie de un departament de elită pentru atragerea fondurilor europene, altfel acest oraș va continua să bată pasul pe loc”, a declarat candidatul PUSL.

El a criticat din nou „catalogul de promisiuni neonorate” al administrației precedente și a propus semnarea unui contract public prin care fiecare candidat să își asume obiective concrete, măsurabile și verificabile de către cetățeni.

Negoiță a reamintit că, în mandatul său de la Sectorul 3, rețelele de utilități au fost complet extinse, o performanță care astăzi contrastează cu realitatea din alte sectoare. „În 2025, în Sectorul 1 există străzi de pământ. Este o rușine pentru Capitala României și o dovadă a lipsei de management”, a spus acesta.

Candidatul PUSL subliniază că Bucureștiul are potențial, dar îi lipsește administrația capabilă să transforme resursele în proiecte reale, de care să beneficieze toți locuitorii.

