Ilie Bolojan, primul interviu după demitere, exclusiv la Observator Antena 1

Într-un moment în care România se confruntă cu incertitudine politică, creşteri de preţuri şi presiune economică, liderul PNL a vorbit fără ocolişuri despre PSD, reformele care au deranjat sistemul şi ce urmează pentru ţară.

Liderul liberal a criticat modul în care funcţionează sistemul politic şi administrativ din România.

„Există un partid care, oriunde e o problemă de genul ăsta, vedem că are o densitate mare de oameni. Boala asta se numeşte pesedism. A planta oameni peste tot, a extrage rente. De asta a picat guvernul”, a declarat Ilie Bolojan.

Referindu-se la contextul politic actual, Ilie Bolojan a declarat că demiterea Guvernului a creat „de facto o altă majoritate parlamentară”, susţinând că PSD a mizat pe identificarea unui premier „confortabil” în interiorul PNL.

„S-au bazat, probabil, că din interiorul PNL vor găsi premieri confortabili care nu deranjează, care semnează fără întrebări”, a afirmat acesta.

Liderul liberal a transmis un mesaj ferm referitor la posibilitatea ca PNL să intre în opoziție.

„Cât timp voi fi preşedintele PNL, conducerea partidului nu se va schimba prin discuţii purtate în alte birouri, nici măcar prin birourile PSD-ului. E o onoare să fiu preşedintele PNL. Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziţie. Nu mai am încredere în PSD, am încredere în colegii mei”, a declarat Ilie Bolojan.

În ceea ce priveşte responsabilitatea formării unui nou Executiv, acesta a susţinut că PSD trebuie să vină cu variante după ce a contribuit la demiterea Guvernului.

„PSD să vină cu o soluţie, dacă a demolat. Dacă nu au soluţie, să aibă decenţa să spună că nu au o soluţie şi să îi lase pe alţii. Dacă ei au făcut o majoritate cu AUR să dărâme un Guvern, înseamnă că au o majoritate pentru un nou Guvern”, a precizat liderul PNL.

Liderul PNL a vorbit și despre colegii de partid care își doresc rămânerea la guvernare.

„Întotdeauna, într-o discuţie dintr-un partid, într-o situaţie dificilă, nu este uşor să fii într-o intersecţie şi să nu te prostituezi, neapărat, ca să fii la putere. Nu este uşor să faci asta, pentru că ştiţi că întotdeauna există o atracţie a funcţiilor.” - Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a declarat că dificultăţile economice cu care se confruntă românii sunt consecinţa guvernărilor anterioare şi a dezechilibrelor bugetare acumulate în timp.

„Oamenii trăiesc greu din cauza calităţii guvernelor anterioare şi din cauza deficitelor create anterior. Faptul că România a rămas în urmă ţine de calitatea guvernărilor avute, nu de geografie sau istorie”, a concluzionat premierul interimar.

În ceea ce priveşte măsurile fiscale adoptate de Guvern, Ilie Bolojan a recunoscut că unele decizii au fost implementate imperfect, însă a susţinut necesitatea lor în contextul economic actual.

„Creşterea de TVA era o măsură inevitabilă. Am căutat să rectificăm greşelile acolo unde au existat efecte excesive”, a explicat acesta.

Premierul interimar a afirmat că măsurile de reformă adoptate de Guvern au contribuit la actuala criză politică.

„Măsurile pe care le-am luat au provocat neajunsuri. Sunt conştient. Dar nimeni nu a vrut să-şi asume asta. În momentul în care analizezi companie cu companie, deranjul pe care l-am generat a provocat această criză. Au aruncat guvernarea în aer. Asta nu trebuie să facă un om sau un partid corect”, a spus acesta.

Ilie Bolojan a vorbit şi despre moştenirea lăsată de actuala guvernare, subliniind accentul pus pe transparenţă şi reguli clare în administraţie.

„Românii au văzut că se poate guverna și altfel în România, fără aroganță ... cu transparență ... am stabilit reguli pentru toată lumea, va fi greu pentru oricine va veni să nu procedeze la fel.” - Ilie Bolojan

Întrebat despre relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan după adoptarea moţiunii de cenzură, Ilie Bolojan a declarat că nu au existat discuţii în aceste zile, însă vor avea loc consultări oficiale la Cotroceni.

