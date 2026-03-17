PSD amenință cu ieșirea de la guvernare

PSD se va retrage din coaliție, dacă va decide în urma consultării interne că nu mai vrea să continue în actuala formulă de guvernare. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, care afirmă că discuția din partid va avea loc, indiferent de modul în care va ieși bugetul din Parlament: „Pur și simplu, am constatat că această colaborare, mai ales cu acest prim-ministru, nu e una eficientă și că duce România spre un faliment social și economic. Acordul nu și-a atins scopul”.

Întrebat dacă PSD va depune o moțiune de cenzură, în contextul disputelor din coaliție privind bugetul pe 2026, Daniel Zamfir a răspuns: „PSD nu va depune moțiune împotriva Guvernului din care face parte. PSD, dacă partidul va decide să nu continue în această formulă, coaliție de guvernare și mai ales cu acest prim-ministru, PSD se va retrage din coaliția de guvernare și urmează ulterior pașii care urmează să fie făcuți”.

Întrebat de ce ar vrea PSD să iasă de la guvernare și de ce nu așteaptă să preia funcția de prim-ministru anul viitor, pentru a corecta greșelile pe care le pune pe seama actualului premier, Ilie Bolojan, senatorul a replicat: „S-ar putea ca peste un an să nu mai avem ce corecta. Pur și simplu, am constatat că această colaborare, mai ales cu acest prim-ministru, nu e una eficientă și că duce România în primul rând spre un faliment social și nu suntem departe nici de falimentul economic. Ca atare, acest acord nu și-a atins scopul”.

Întrebat ce variante de coaliție ar avea PSD în acest caz, Daniel Zamfir a precizat: „Toate speculațiile în legătură cu un Guvern cu AUR sunt excluse, am spus-o, a spus-o și președintele partidului de nenumărate ori, nu vrem să facem nici un Guvern cu AUR”.

La remarca realizatorului că asta este acum și că nu știm ce se va întâmpla dacă PNL de exemplu va refuza să mai facă un Guvern cu PSD, senatorul a afirmat: „Nu, aici este și rolul președintelui României, că până la urmă, președintele României desemnează primul-ministru. Dar dacă nu va exista vreo variantă de alianță politică cu PNL, cu UDMR, eu nu-mi doresc o alianță cu USR, dar nu doar de mine depinde, dacă PNL nu mai vrea să continue această alianță cu noi, dacă USR nu dorește să continue această alianță cu noi, noi putem avea și varianta alegerilor anticipate. Nu ne împinge nimeni să facem un Guvern cu AUR, doar pentru că ceilalți doi parteneri nu mai vor să facă alianță cu noi”.

