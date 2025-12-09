x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică PSD analizează participarea la guvernare. Sorin Grindeanu: "Vom da un vot și vom decide.."

PSD analizează participarea la guvernare. Sorin Grindeanu: "Vom da un vot și vom decide.."

de Redacția Jurnalul    |    09 Dec 2025   •   16:15
PSD analizează participarea la guvernare. Sorin Grindeanu: &quot;Vom da un vot și vom decide..&quot;
Sursa foto: Sorin Gringeanu spune că PSD va analiza participarea la guvernare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul a demarat o perioadă de analiză internă privind rolul său în coaliția guvernamentală, luând în considerare deciziile viitoare ale guvernului și propunerile PSD pe agenda publică și bugetară.

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a declarat că PSD a început o perioadă de analiză internă cu privire la participarea la guvernare, după șase luni de la formarea actualei coaliții. Decizia vine ca urmare a unei evaluări detaliate a activității guvernamentale și a modului în care propunerile PSD sunt integrate în deciziile Cabinetului condus de premierul Bolojan.

Astăzi am hotărât să intrăm în această perioadă de analiză internă. Analiza este legată de guvernare, de participarea noastră la guvernare și include toate deciziile care vor fi luate de către guvern și premierul Bolojan în perioada următoare. Vom analiza cum se ține cont de propunerile PSD, pentru că acestea pot sau nu pot fi acceptate, așa cum s-a întâmplat în mai multe cazuri până acum”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a explicat că analiza va include aspecte precum salariul minim, administrația locală și centrală și bugetul pentru anul 2026.

Toate aceste lucruri vor conta în analiza pe care am pornit-o astăzi, fie că vorbim de salariul minim fie că vorbim de administrație locală sau centrală, fie că vorbim de bugetul pe 2026. Lucrurile acestea vor conta și, într-un final, vom da un vot, așa cum am făcut și în urmă cu șase luni, și vom decide în cunoștință de cauză”, a adăugat liderul social-democraților.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: psd sorin grindeanu coalitie guvernare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri