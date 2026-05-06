Social-democrații explică votul alături de AUR ca pe o necesitate tehnică, dar cer acum refacerea majorității cu PNL și USR

Întrebat dacă PSD ar accepta ca premier pe Cătălin Predoiu, de la PNL, Claudiu Manda a spus că PNL trebuie să decidă pe cine va nominaliza.

„Nu vrem să răspundem noi înainte de a decide ei. Este decizia PNL în măsura în care există un prim-ministru de dialog care să înțeleagă și nevoile românilor, care să înțeleagă că într-un guvern în care există aproape jumătate susținere din partea unui partid de stânga trebuie să există și măsuri de stânga, care să aibă această capacitate de a asculta toate punctele de vedere. Indiferent cum îl cheamă, este opțiunea de construcție pro-europeană”, a spus Manda.

Întrebat, în continuare, cum justifică PSD că s-a aliat cu AUR și alte grupuri suveraniste, să dea jos un guvern pro-european, apoi cere refacerea coaliției și a negociariilor cu partidele pro-europene, Claudiu Manda a spus că PSD justifică acest fapt „la fel cum justifică și USR-ul, și PNL-ul că au încercat acest dialog cu partidele pe care le spunea nefrecventabile la momentul respectiv ca să obțină de la ei nevotarea unei astfel de moțiuni”.

„Am mai văzut declarații de genul partidul nu e bun, dar oamenii sunt buni. (...) Noi am încercat, atunci când am introdus această moțiune, mai degrabă să avem o discuție tehnică, să se alăture colegi parlamentari de la toate partidele care doresc să susțină această moțiune. A ajuns într-o chestie în care pare că este doar PSD și AUR. Și nu este doar PSD și AUR, că au fost și alte partide politice, partide de opoziție care probabil că asta era misiunea lor. Este instrumentul pe care l-am avut la dispoziție. Noi spunem de șase - șapte luni de zile că nu ne simțim reprezentați în această coaliție și asta din cauza unui singur om. Am făcut toate gesturile pe care le știți, absolut responsabili, în momentul în care am spus că ne-am retras din guvern cu miniștri, cu secretari de stat, cu prefecți. Nu văd acum la partidele care spun că nu mai vor să fie la guvernare același gest. Motiv pentru care, acționând absolut responsabil, am ajuns și la acest instrument care nu este lovitură de stat, (...) este un instrument democratic”, a mai declarat Manda.

