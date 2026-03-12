x close
PSD forțează mâna Guvernului: Bugetul trece de Executiv, dar miza se mută la votul final din Parlament

de Redacția Jurnalul    |    12 Mar 2026   •   18:45
PSD forțează mâna Guvernului: Bugetul trece de Executiv, dar miza se mută la votul final din Parlament
Sursa foto: Victor Stoe/PSD avizează proiectul, acuzându-l pe premier de blocaj administrativ

PSD anunță că va aviza proiectul de buget „pentru a rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier la nivel guvernamental”.

Anunțul a fost făcut joi, chiar în timpul ședinței de guvern în care se discută proiectul de buget.

„Reprezentanții PSD din Guvern vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de premierul Bolojan, în elaborarea acestui act normativ esențial pentru economia românească. Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din Coaliție să transpună în Legea Bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către șeful Executivului”, a transmis PSD.

Social democrații l-au atacat pe premierul Ilie Bolojan acuzându-l că blochează adoptarea bugetului.

„În contextul turbulențelor economice globale, întârzierea adoptării bugetului de stat reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru stabilitatea economică a țării. România nu își permite perpetuarea acestei stări de incertitudine, din cauza blocajului provocat de un singur om! În aceste momente dificile, statul român are nevoie de o conducere coerentă și constructivă pentru a putea reacționa rapid la provocările din piețele internaționale”, a precizat PSD.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: psd buget parlament
