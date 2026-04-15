PNL îl amenință pe Nicușor Dan: Scenariul sumbru dacă nu face front comun cu Bolojan

Liberalul a spus că actuala „ambiguitate” a șefului statului în relația cu premierul și cu coaliția de guvernare poate duce la o erodare rapidă a capitalului său politic:

„Dacă în următoarele zile și săptămâni președintele nu va fi un susținător ferm al lui Ilie Bolojan, în definitiv nu e vorba despre o persoană, ci despre niște principii și despre un program foarte clar,înseamnă că președintele, din punctul meu de vedere, va intra pe o pantă de prăbușire accentuată, așa cum s-a întâmplat cu președintele Iohannis”, a afirmat Alexandru Muraru.

În opinia lui Alexandru Muraru, Nicușor Dan se află acum într-un moment similar: fie clarifică fără echivoc că susține respectarea protocolului politic și menținerea lui Ilie Bolojan, fie riscă să transmită același tip de indecizie care a afectat și mandatul lui Klaus Iohannis în ultimii ani.

Alexandru Muraru a insistat că Ilie Bolojan „a fost un om corect cu Nicușor Dan de la bun început” și că premierului nu i se poate reproșa nimic în relația cu președintele. În schimb, liberalul a criticat atitudinea șefului statului, despre care spune că a lăsat deliberat loc de interpretări și jocuri politice.

„Dacă președintele ar fi ieșit acum o lună sau două și ar fi spus, nu cum spune generic, că această coaliție este condamnată să guverneze împreună, ci ar fi spus că problema legată de Ilie Bolojan este închisă, în sensul în care nu accept schimbarea premierului și vreau să ne ținem de calendar și de protocol, sigur că lucrurile intrau într-o zonă de acalmie”, a declarat Muraru.

Deputatul PNL a susținut că această lipsă de claritate din partea lui Nicușor Dan „nu a făcut altceva decât să cauționeze indirect atitudinea PSD”.

Întrebat cum descrie relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dincolo de nivelul strict instituțional, Alexandru Muraru a spus că „ar fi fost loc de foarte multă colaborare”, însă acest spațiu a fost compromis de percepția că președintele menține deschise alte opțiuni politice.

„S-a lăsat așa ca o cortină o percepție din zona combinațiilor cu PSD și a unui anumit flirt politic, din păcate, cu suveraniștii și cu antireformiștii”, a spus liberalul. Întrebat direct dacă se referă la „flirtul politic” al lui Nicușor Dan, Muraru a răspuns: „Da, al președintelui”.

El a avertizat că această strategie nu mai poate continua fără costuri politice.

„Această ambiguitate, eu cred că nu mai este sustenabilă din acest punct”, a afirmat Alexandru Muraru, susținând că România se apropie de o criză în care „doar românii vor avea de suferit”.

În aceeași intervenție, liderul liberal a legat această erodare de imagine și de reacțiile apărute după numirile din justiție, inclusiv din zona USR, partid fondat de Nicușor Dan. Muraru a spus că președintele ar fi trebuit să ofere un semnal public mai puternic și chiar să folosească pârghiile constituționale pentru a respinge măcar una dintre propunerile controversate.

„Președintele nu a schițat niciun gest în care să ne spună, spre exemplu, că poate utiliza sau utilizează instrumentele constituționale și legale de respingere”, a spus deputatul PNL.

(sursa: Mediafax)