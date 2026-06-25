PUSL acuză un derapaj grav la Sânnicolau Mare: Consilierii opoziției, evacuați după ce au refuzat să voteze sub presiune

Potrivit PUSL, incidentul a avut loc în timpul dezbaterii privind finanțarea televiziunii locale STV. Consilierii umaniști au ales să se abțină de la vot, invocând necesitatea ca ședințele Consiliului Local să fie transmise în direct, pentru a asigura transparența actului administrativ și accesul cetățenilor la procesul decizional.

Formațiunea susține că, în loc să respecte dreptul legitim al aleșilor locali de a vota conform propriei conștiințe, președintele de ședință a criticat public opțiunea acestora și a încercat să o discrediteze în fața opiniei publice. După intervențiile consilierilor PUSL Jula Sandor și Manuel Farca, care au reclamat încălcarea regulamentului și a dreptului la liberă exprimare, situația a degenerat până la chemarea Jandarmeriei și evacuarea lor din sala de ședință.

„Considerăm că un asemenea precedent este extrem de grav și incompatibil cu funcționarea normală a unei administrații locale democratice. Divergențele de opinie trebuie soluționate prin dialog și respectarea regulilor instituționale, nu prin intimidare sau recurgerea la forță”, a declarat Cristian Stamate, consilier local PUSL.

PUSL avertizează că dreptul unui ales local de a vota, inclusiv prin abținere, este garantat de principiile democrației și nu poate fi anulat prin presiuni sau intimidare. Formațiunea afirmă că va continua să apere transparența administrației și dreptul opoziției de a-și exercita mandatul fără constrângeri.