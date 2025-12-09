PUSL cere demisia ministrei Diana Buzoianu, după ce peste 100.000 de oameni au rămas fără apă: „Nu ai voie să spui că nu am fost informată!”

Protestul organizat marți dimineață în fața ministerului a adus în prim-plan responsabilitatea politică a ministrului Diana Buzoianu.

Liderul PUSL, Liviu Negoiță, prezent la fața locului cu o sticlă cu apă plină de mâl, a transmis un mesaj categoric:

„Demisia ar fi trebuit să fie un gest de normalitate. Faptul că doamna ministru Diana Buzoianu nu a demisionat, ne obligă să ieșim în stradă și să-i cerem demisia. Nu se poate ca atunci când abandonezi peste 100.000 de oameni, bătrâni, oameni bolnavi, copii, să vii să ne spui povestea acarului Păun că nu doamna ministru e vinovată ci unul care a acționat vana, robinetul, etc. Într-o cultură europeană un ministru care, în aria sa de competență, nu a reușit să gestioneze un astfel de eveniment, în mod normal trebuie să-și dea demisia. Politic, pentru tot ceea ce s-a întâmplat, răspunde doamna ministru. Toți ceilalți, dacă sunt vinovați, vor răspunde penal.”

Totodată, într-o intervenție în Parlament, Grațiela Gavrilescu – președintele Biroului Executiv al PUSL și fost ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor – a criticat atitudinea ministrei:

„Îmi pare rău că în anul 2025 am fost nevoiți, mulți dintre noi, să stăm fără apă, numai pentru că unii au spus simplu, dar și-au asumat să fie în funcție de conducere înaltă, de ministru – ‘Nu am fost informată.’ Nu ai voie să folosești această frază!”

PUSL avertizează că lipsa apei pune în pericol sănătatea oamenilor, activitatea economică și siguranța comunităților, și anunță că va co