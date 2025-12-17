PUSL luptă cu dictatura USR, în stradă

Deși nu a câștigat alegerile parlamentare, USR se erijează în reformatorul care își va impune propriile idei și proiecte prin forță, lucru care reiese din declarațiile recente ale liderului formațiunii politice, Dominic Fritz. Acesta a declarat că Diana Buzoianu „nu pleacă nicăieri”, deși votul din Parlament ar fi trebuit să fie suficient, ca instrument democratic, pentru schimbarea din funcție a ministrului. În acest context, Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a anunțat că nu pleacă din stradă până nu demisionează sau este demisă Diana Buzoianu.

Membrii PUSL protestează în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cerând demisia ministrului USR Diana Buzoianu, în urma crizei grave care a afectat peste 107.000 de cetățeni din județele Prahova și Dâmbovița, privați de accesul la apă potabilă sau expuși la apă improprie consumului, ca urmare a deciziilor greșite ale Ministerului Mediului.

Votul Parlamentului ar trebui să fie luat în considerare, România fiind un stat democratic, iar eșecul administrativ este evident, în situația care a fost creată de Ministerul Mediului și de instituțiile aflate în subordinea acestuia, totul sub coordonarea ministrului Diana Buzoianu.

PUSL consideră că este o ruptură gravă între stat și cetățeni, într-un domeniu care ține direct de sănătatea publică și de siguranța comunităților, iar lipsa unor reacții rapide și a unui plan coerent de intervenție a amplificat criza și a accentuat neîncrederea oamenilor.

Vor rămâne în stradă „cât va fi nevoie”

Liderul PUSL, Liviu Negoiță, a declarat că protestele vor continua atât timp cât va fi nevoie, subliniind că responsabilitatea politică nu poate fi amânată sau relativizată atunci când un drept fundamental este încălcat.

De asemenea, fostul ministru al Mediului Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL, a atras atenția că invocarea explicațiilor birocratice nu poate înlocui măsurile concrete și asumarea răspunderii politice.

Potrivit PUSL, criza apei scoate la iveală incompetență, lipsă de coordonare instituțională și indiferență față de oameni, iar protestele reprezintă un semnal clar că societatea nu mai acceptă astfel de derapaje, iar eșecul administrativ trebuie să aibă consecințe firești - demiterea ministrului.

PUSL transmite că va rămâne în stradă până când demnitatea oamenilor va fi respectată, iar autoritățile vor răspunde cu fapte, nu cu explicații. Mesajul este unul direct: apa curată nu se negociază, iar responsabilitatea politică nu se amână.

Decizii greșite, dar neasumate

Diana Buzoianu, ministrul USR al Mediului, a încercat să treacă peste opiniile avizate ale specialiștilor de la Apele Române și DSP, cerându-le instituțiilor, în prima etapă a crizei apei din Prahova, să accepte reluarea furnizării care fusese întreruptă în 14 localități, după ce Barajul Paltinu a fost afectat de viituri. În acel moment exista riscul major de îmbolnăvire a populației, dar și de distrugere a rețelelor de alimentare cu apă, din cauza mâlului.

Ministrul Buzoianu a scris pe contul personal de Facebook despre situația din Prahova, acuzându-i pe toți cei care s-au opus deciziilor ei că sunt „înșurubați politic” și acesta ar fi, de fapt, motivul pentru care s-a oprit furnizarea apei.

Specialiștii care au luat decizia sistării furnizării apei au explicat că nefiind potabilă, apa îi poate otrăvi pe consumatori, iar informarea corectă a populației era imposibil de făcut în timp foarte scurt, astfel încât oamenii să înțeleagă situația și să nu consume apa infestată.

Viiturile produse în urma ploilor abundente au dus la transformarea apei de la Stația de Tratare a Apei Voila într-o mocirlă, iar 12 localități, inclusiv orașe, au rămas fără apă din cauza turbidității apei din Barajul Paltinu.

Specialiștii locali au constatat că apa era atât de contaminată, încât nu mai putea fi furnizată către populație, iar DSP a explicat că există pericol maxim de îmbolnăvire sau chiar de deces, dacă se consumă apă care poate fi contaminată inclusiv cu metale grele și bacterii extrem de nocive.

USR nu ține cont de voturile democratice

Aceste reacții ale ministrului, dar mai ales deciziile greșite care au stat la baza acestei crize majore stau la baza votului din Parlament împotriva Dianei Buzoianu, dar liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat, în stil absolut dictatorial, că Diana Buzoianu nu pleacă din funcţia de ministru, chiar dacă PSD şi AUR au votat moţiunea simplă din Senat.

Fritz îi cere socoteală liderului PSD Sorin Grindeanu și spune că USR rămâne în coaliţia de guvernare, pentru că trebuie să reformeze România, deci „nu abdică de la misiunea pe care şi-a asumat-o Guvernul Bolojan”.

„Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. Chiar dacă PSD şi AUR au votat cot la cot moţiunea simplă împotriva ministrei USR a mediului. USR nu abdică de la misiunea pe care şi-a asumat-o Guvernul Bolojan: reforma statului român. Rămânem în coaliţie! Diana Buzoianu are toată susţinerea a noastră şi a premierului să continue reformele pe care le-a început. O moţiune simplă nu are drept consecinţă demiterea ministrului”, a scris preşedintele USR, Dominic Fritz, pe Facebook. Potrivit lui Fritz, „miza PSD-ului şi a partenerilor lor din AUR e tocmai să distragă atenţia de la subiectul care macină zilele astea România: justiţia capturată.

FACIAS cere anchetă penală

Ministrul USR Diana Buzoianu s-a anchetat singură, prin intermediul propriului Corp de Control, dar ancheta nu poate rămâne în această fază.

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat organele de urmărire penală în vederea declanșării unei anchete privind criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, care a lăsat peste 107.000 de cetățeni fără acces la o resursă vitală pentru o perioadă nedeterminată.

Fundația solicită procurorilor identificarea persoanelor responsabile din cadrul instituțiilor competente pentru faptele care au generat un pericol direct și imediat la adresa sănătății publice și așteaptă ca procurorii să clarifice care dintre instituțiile cu competențe directe în gestionarea infrastructurii hidrotehnice se fac responsabile pentru producerea acestei crize majore.

Lista instituțiilor vizate: Administrația Națională Apele Române (ANAR), operatorul legal al barajelor și administratorul infrastructurii hidrotehnice, Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, structura teritorială care gestionează direct lucrările și operațiunile la Barajul Paltinu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, autoritatea centrală care coordonează politicile din domeniu și a dispus trimiterea Corpului de Control, și Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, operatorul care tratează apa brută primită din baraj și principalul producător de apă potabilă pentru județ.

Războiul pentru impunerea oamenilor partidului

Așa-zisa „curățenie” sau „reformă” despre care vorbesc reprezentanții USR a fost, de la intrarea acestui partid în coaliția de guvernare, doar un război cu foștii directori de instituții și regii autonome, pe care partidul i-a înlocuit cu oamenii proprii. S-a întâmplat la fel cu Apele Române, Romsilva sau Salrom, fără să se țină cont de argumente sau dovezi.

Diana Buzoianu a fost primul ministru al Mediului din istorie care a ieșit în fața ministerului pentru a se certa cu protestatarii de la Romsilva, în loc să-i cheme la negocieri.

Pădurarilor și vânătorilor le-a reproșat că vor să câștige bani din vânătoarea de urși, atunci când aceștia încercau să-i explice pericolul la care sunt expuși oamenii, în urma creșterii numărului urșilor de la 4.000 la aproape 14.000, după ce s-a sistat vânătoarea, din anul 2016.

În luna octombrie a avut loc, la Ministerul Mediului, o întâlnire cu reprezentanții Romsilva și ai sindicatelor silvicultorilor, pentru a se dezbate Hotărârea de Guvern pentru reorganizarea regiei autonome a pădurilor. Angajații regiei și sindicatele au declarat, pentru Jurnalul, că noua conducere a Ministerului Mediului a făcut un proiect dezastruos, „din pix”, care nu ține cont de realitate.

Sindicaliștii din Romsilva au spus că nu s-a făcut un studiu de impact, s-au tăiat câteva ocoale silvice, dar fără a se aplica o metodologie. Mai mult, anunțul pentru întâlnire a fost dat cu o zi înainte, la ora 16.30, deși cei care participă la o astfel de dezbatere ar trebui să aibă timp să analizeze și să pregătească materiale serioase.

Reprezentanții Sindicatului Silva au declarat că noua conducere a Ministerului Mediului vrea doar să mimeze o consultare corectă și transparența decizională, iar ministerul decide cine conduce regia. La fel se întâmplă lucrurile și în legătură cu numirea membrilor CA. Romsilva a avut numai membri provizorii în CA, în ultimii doi ani și jumătate, iar din 15 mai nu a mai avut deloc CA.

USR a reușit să schimbe directorii instituțiilor și regiilor autonome doar în baza unor acuzații lansate unilateral la adresa acestora, cu ajutorul manipulării opiniei publice, iar unul dintre directori este chiar cel de la Apele Române - prezentat ca „un profesionist cu experiență”.

Florin-Adrian Ghiță a fost numit în funcție în septembrie 2025, după demiterea lui Sorin Lucaci, având ca misiune prioritară transparența, eficiența și reformarea instituției. Dar este direct responsabil de dezastrul de la Barajul Paltinu.

