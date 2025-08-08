PUSL: Guvernul pregătește privilegii de 1,5 milioane lei pentru Traian Băsescu, în timp ce taie de la mame, pensionari și bolnavi de cancer!

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Aug 2025   •   09:17
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) avertizează că Guvernul României se pregătește să-i redea lui Traian Băsescu toate privilegiile pierdute – pensie specială, casă de protocol și personal plătit din bani publici – în timp ce taie fonduri de la categoriile cele mai vulnerabile: mame, pensionari și bolnavi de cancer.

„Domnule premier Ilie Bolojan, vă cerem să nu introduceți încă în Guvern subiectul privind acordarea pensiei speciale, casei de protocol și personalului plătit de stat pentru Traian Băsescu – colaborator dovedit al fostei Securități. PUSL a cerut oficial ca aceste privilegii să fie plafonate la maximum 100.000 de lei pe an, nu să ajungă la 1,5 milioane. Românii sunt puși la plată în fiecare zi. Cresc taxe, se taie de la cei vulnerabili. Nu e momentul să premiem vechile privilegii”, a declarat Lavinia Șandru, coordonator de comunicare al PUSL, într-un comunicat de presă.

Potrivit PUSL, Guvernul a transmis că Ministerul Finanțelor analizează solicitarea. „Așteptați punctul lor de vedere. România are nevoie de decență, nu de obediență”, a subliniat Lavinia Șandru.

Subiecte în articol: privilegii traian basescu pusl
