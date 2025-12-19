PUSL: Sfidare fără precedent la Ministerul Mediului. Diana Buzoianu, acuzată de iresponsabilitate politică după criza apei din Prahova

În semn de protest, umaniștii au acordat ministrului o „diplomă de excelență în nerușinare și iresponsabilitate politică”, un gest simbolic menit să atragă atenția asupra gravității situației.

Potrivit PUSL, în loc să își asume responsabilitatea politică pentru un eșec administrativ care a pus în pericol sănătatea a peste 120.000 de oameni, ministrul a ales să minimalizeze votul de blam exprimat de Legislativ. Reprezentanții partidului consideră că această atitudine subminează nu doar rolul Parlamentului, ci și principiile elementare ale responsabilității publice.

Umaniștii susțin că refuzul ministrului de a purta un dialog cu forțele politice și cu reprezentanții afectați de criza apei din Prahova amplifică percepția unui management deficitar și a unei rupturi periculoase între decident și cetățeni. „Accesul la apă potabilă este un drept fundamental, nu un moft administrativ”, transmit aceștia.

PUSL avertizează că ignorarea unei crize cu impact direct asupra sănătății publice și tratarea cu superficialitate a sancțiunilor politice pot crea precedente grave, motiv pentru care solicită consecințe politice clare și asumarea responsabilității la nivel guvernamental.