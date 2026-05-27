România care își abandonează copiii. Profesorul Dan Voiculescu cere măsuri urgente: „Riscăm o ruptură socială dramatică”

Într-o analiză publicată pe blogul său, profesorul arată că aproape 1,4 milioane de copii români sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, iar România se află în topul statelor europene afectate de fenomen.

Profesorul Dan Voiculescu atrage atenția că în spatele statisticilor există o realitate dură: copii care abandonează școala, familii care nu își permit strictul necesar și comunități întregi unde accesul la educație și servicii sociale este aproape inexistent.

Potrivit analizei, cele mai vulnerabile categorii sunt copiii din familii numeroase, cei crescuți de un singur părinte și copiii din mediul rural sau din orașele mici, unde sărăcia și lipsa oportunităților devin adesea o condamnare pe viață.

Profesorul avertizează că, în lipsa unei strategii naționale serioase și a unui consens politic real, România riscă să transforme vulnerabilitatea socială într-o criză structurală profundă.

„Vulnerabilitatea economică se transformă rapid în abandon școlar și excluziune socială persistentă”, subliniază profesorul Dan Voiculescu, explicând că efectele nu se opresc la nivel individual, ci afectează întreaga societate și viitorul demografic al țării.

Mesajul transmis este unul direct: sprijinirea copiilor vulnerabili nu mai poate fi tratată ca o temă secundară, ci ca o prioritate națională majoră.

Profesorul Dan Voiculescu consideră că fără intervenții concrete și rapide, România riscă să piardă nu doar generații întregi de copii, ci și șansa unui viitor social echilibrat.